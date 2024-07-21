救世军助囚犯与子女团聚 至今680名囚犯受惠

10年前，周劭因白领罪案被判坐牢九年，后减刑至六年。他回忆起被捕的那天早上，他正好带着女儿去试穿小学校服，不曾想那竟是他们离别前的最后时光，也是他在狱中反复回想的珍贵片段。

2017年，周劭（47岁）从狱友口中得知救世军的“Kids In Play”计划。这项计划开放给有父母在狱中服刑的孩童。除了在父亲节、母亲节和圣诞节让囚犯一家团聚，救世军也为孩童和他们的看护者提供各式援助。

从那以后，周劭在狱中的生活有了盼头，每天都在倒数与家人团聚的日子。此前，他只能隔着玻璃与家人交流。“入狱后第一次看到女儿时，差点没认出她来。当我时隔三年再次拥抱已经长高许多的她时，我终于忍不住落下眼泪。”

至今，已有680名囚犯和1200名孩童在“Kids In Play”计划下团聚。周劭出狱后创立旅游公司，并经常花时间陪伴女儿，弥补失去的亲情时光。

星期五（7月19日），周劭在新加坡盛年康莱德酒店（Conrad Centennial Singapore）举行的救世军“红盾运动”（Red Shield Appeal）年度筹款午宴上，分享他的励志故事。

这项年度筹款午宴今年迈入第28个年头，通过邮寄捐款和拍卖画作等方式，鼓励公众慷慨解囊，目前已筹得近25万元善款。这笔钱将用于救世军的慈善事业，帮助超过1万2000名年长者、青少年和外籍劳工在内的弱势群体。

救世军发言人郑美日受访时说，2023工作年共筹集超过700万元善款，超出600万元的目标，甚至超越冠病疫情前的水平。

郑美日说：“在帮助不同弱势群体时，我们采用全方位的解决方案，比如在帮助囚犯的孩子时，也需要了解囚犯自身和看护者的需求，才能真正改善孩子的生活环境。”