宕机导致航班延误 有乘客滞留樟宜机场

全球大范围宕机导致世界各地大量航班延误，有不少原定在我国转机的旅客，因为首段航班延误而错过后续航班，滞留在樟宜机场。

来自中国的吴姓旅客（27岁）星期六（7月20日）在樟宜机场第四搭客大厦受访时告诉《联合早报》记者，他原本搭乘酷航（Scoot）从杭州经我国转机前往马来西亚古晋（Kuching）旅游，不过由于首段航班延误，他星期六早上6时30分过后才抵达新加坡，错过了6时50分的第二程登机时间。

“酷航能安排的最早航班是明天（星期天），对我来说太晚了，所以我重新买了亚航今天上午11点多的机票。”

他也说，目前还没有获得酷航的退款或补偿，航空公司要他拨打客服电话解决。

来自瑞士的旅客伊斯雷（Isrel Caballero）则是搭乘捷星亚洲（Jetstar Asia），从菲律宾经我国转机飞回瑞士。由于首段航班延误，他在星期五（19日）晚上11时许才抵达樟宜机场，错过了第二段航班。

伊斯雷受访时说，得知误机后，他只好通过海关，并提取行李，来到出发大厦的捷星服务柜台寻求改签。

“工作人员也没有告诉我何时能离开，他们昨晚曾说会为我们安排入住转机酒店，但最后也没有下文......我在机场大厅找地方睡了一夜，但截至目前还没有得到能离开的消息。”

为了能赶在下星期一（22日）回到瑞士上班，伊斯雷最终决定花费近2000元购买其他航司的机票。“原本（捷星）说会帮我们报销这个费用，但后来又说只会退最后一段的机票......我觉得难以接受，已经向机场投诉了。”

人工值机耗时更长 多数航班起飞时间延误数小时

本地旅客瑞吉娜（Regina，23岁）计划和男友搭乘星期六上午10时35分的亚航航班前往峇厘岛度假，不过她早上8时许抵达机场后，看到长长的值机队伍，十分担忧。他们的航班最终延误至下午1时30分起飞，迟了约三小时。

她受访时说，并未提前接到亚航关于等候办理登机手续时间可能延长的通知。“我昨天看到（宕机事件的）新闻，但以为它们的系统今天应该已经修复了，没想到还是需要人工值机，队伍还这么长。”

从印度来我国旅游的尼希斯（Nishith，16岁）原计划搭乘印度廉价航空公司靛蓝航空（Indigo）星期六凌晨4时15分的航班，返回加尔各答。他凌晨1时来到机场时，发现靛蓝航空仍在进行人工值机，航班也显示延误至5时55分起飞；根据航班信息网站，这架航班最终在早上7时起飞，延误约三小时。

尼希斯说，由于看到大宕机的新闻担心误机，所以特意提早到达机场，不料还是要等这么久。“不过机场环境不错，有椅子可以休息，航空公司也提供了水和饼干，地勤人员一直不停在为大家值机，他们也已经尽力了。”