CrowdStrike用户遭受钓鱼诈骗 应提防并重启系统

有不法分子在全球多个国家针对CrowdStrike用户展开钓鱼诈骗，新加坡网络安全局提醒公众提高警惕，并采取正确措施重新启动受影响设备。

网安局星期六（7月20日）在网站发布通知说，当局接获举报指不法分子利用CrowdStrike软件更新缺陷导致微软系统宕机事件，假扮客服人员向用户发出钓鱼电邮或拨打电话。

此外，有人假扮独立研究员，称掌握到技术问题是由网络袭击引起的，可提供补救措施。也有人售卖电脑程序脚本（scripts），称使用后可自动修复软件缺陷。脚本是可操作电脑功能的编程语言，使用虚假或恶意脚本可能导致用户失去电脑的掌控权，任由不法分子盗取信息。

网安局也提醒，有许多疑似虚假的CrowdStrike网域名称，比如crowdstrikeclaim[.]com和crowdstrikefix[.]com等。

全球大宕机不久后 多国网安机构陆续接获恶意网站和非官方通报

多个国家在7月19日发生全球大宕机不久后，就接获恶意网站和非官方的通报，包括澳大利亚、美国、英国的网络安全机构都陆续发布通知。

CrowdStrike总裁库尔茨（George Kurtz）在19日发布的声明中说：“我们知道对手和不法分子会尝试从事故中受益。我鼓励所有人保持警惕，确保你和公司官方代表联络。”

CrowdStrike软件缺陷导致用户设备“蓝屏死机”，网安局的电脑紧急反应组（SingCERT）已发布建议，让受影响的系统管理员和用户可采取措施来减轻影响。

根据当局指导，用户可启动Windows安全模式或恢复设置，并从系统里删除有缺陷的”C-00000291*.sys”文件再重启，就能解决“蓝屏死机”问题。

若使用云端或虚拟伺服器，可先切断连接后备份数据，再连接至新的伺服器，删除缺陷文件。

由于问题不能通过远程更新，必须由人工逐个端点去解决，这个过程预计会花上几天时间。

网安公司卡巴斯基（Kaspersky）风险研究主任利斯金（Alexander Liskin）解释，受影响设备无法启动，对网络袭击毫无提防能力，即使重启后也可能因没有任何网安保护而再度面对袭击风险。

个人电脑大致不受CrowdStrike宕机影响

CrowdStrike软件多数部署在企业环境中，个人电脑大致不受影响。

即使是使用同样的软件方案，安信咨询安全集团（Ensign InfoSecurity）咨询副总裁张翔征说，随着网安措施和业务的不同，受影响的程度也有所不同。

新思科技总经理施密特（Jason Schmitt）说，尽管这次的宕机由技术故障引起，企业须意识到网络罪犯正伺机攻击软件系统，因此实施安全坚韧的开发准则已是关键。

张翔征也说，企业应采取后备措施，包括软件和硬件。

利斯金说，业者在进行系统更新前应高度谨慎，先进行一系列的内部测试才推出给用户。他也建议业者分批为不同用户更新软件，而不是一次性在全球范围推出，若出现问题将难以掌控。





