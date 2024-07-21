大部分受大宕机影响服务已全面恢复

经过抢修后，本地大部分受全球大范围宕机影响的服务包括登机手续已经全面恢复。不过，有不法分子趁机进行钓鱼诈骗等的通报引起当局关注，提醒受影响用户提高警惕。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期六（7月20日）在脸书贴文说，全球大范围宕机凸显数码世界的紧密连接，及时提醒每个机构都必须有良好的业务持续计划和风险管理程序。政府、企业和大众也要有良好的协作。

数码部接下来会联系微软和其他公司，同时咨询其他单位，以进一步了解整起事件和影响。

网络安全公司CrowdStrike软件更新有缺陷，导致微软Windows操作系统受影响，星期五（19日）引发全球大范围宕机，冲击各行各业的运作。

杨莉明说，毋庸置疑，微软Azure和网络安全公司CrowdStrike相关的全球大范围宕机事态严重，也令人担忧。纵观事件的发展，很明显，新加坡的波及层面虽令人关注，但不是最糟。政府和必要服务大致不受影响。一些受影响的服务，例如邮政服务，也在启动业务持续计划后快速恢复运作。

“虽然我国受影响的程度比较小，但要是就此认为我们比他人更坚韧，是不明智的。我们曾经说过，即使竭尽所能去预防这类事件，它们终究会发生，而在这种时候，关键是有能力快速恢复运作。”

杨莉明补充，虽然专家目前排除宕机和网络袭击有关的可能，但事件还是凸显我国一定要做好准备，必要时迅速落实应对措施，让受影响的系统和服务恢复正常。

网络安全局星期六中午发脸书贴文说，有通报指全球大范围宕机发生后，不法分子针对CrowdStrike用户进行钓鱼诈骗。网安局提醒受影响用户在这段期间格外保持警惕。

另外，数码部星期六发文告说，截至清晨6时，大部分受大范围宕机事件影响的公司已恢复面向大众的服务，包括报章、电台和邮政服务等。

星期六早上 仍有航空公司自助亭服务未恢复

樟宜机场集团在星期六早上6时14分的贴文中提到，大部分受宕机影响的航空公司已恢复正常运作，只有少数航空公司须要人工办理手续。

《联合早报》记者星期六早上约9时抵达樟宜机场时，看到酷航、捷星亚洲和宿务太平洋等之前受影响的航空公司已恢复使用自助亭办理登机手续。不过，亚洲航空当时未恢复自助亭服务，约100名旅客在柜台前等候办理登机手续。

樟宜机场集团晚上7时更新贴文说，所有受影响的航空公司登机办理服务已经恢复正常。

公共图书馆星期五受宕机事件影响，借书过程反应迟滞，甚至因无法上传记录，导致公众借书离开图书馆时闸门突然响铃。记者星期六早上10时走访碧山、大巴窑和宏茂桥三家公共图书馆时，系统已全面恢复。

建屋发展局星期六也更新脸书贴文说，旗下185个受全球大范围宕机影响的停车场已恢复正常运作。建屋局感谢驾驶者在服务抢修期间给予谅解。

新邮政发言人回答《联合早报》询问时，证实旗下所有系统和服务已全面修复，之前碰到的技术问题也都解决，运作恢复正常。

新邮政星期五因为宕机事件，导致国际和国内运输平台以及包裹追踪系统受影响，账单支付、自助服务机器和POPStation标签打印服务也暂时无法使用。