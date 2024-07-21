大多已淡忘辣玉莎事件 盛港选民：不影响投票决定

盛港集选区前议员辣玉莎2021年的撒谎事件过去三年是蓝白交锋的一个重点，但受访居民大多已淡忘这起事件，并称这不会影响他们在大选中的投票决定。

辣玉莎2021年因在国会撒谎，退党并辞去国会议席，工人党秘书长毕丹星今年3月也被控在辣玉莎事件中向国会撒谎。这起事件导致原为四人集选区的盛港如今缺少一个少数民族议员，辣玉莎原本管理的康埔桦区分散交由另三名盛港集选区议员管理，阿裕尼集选区议员费沙则以顾问身份为盛港集选区提供支援。

辣玉莎原本管理的康埔桦区目前分散交由另三名盛港集选区议员，何廷儒（站立左）、林志蔚（坐着左）和蔡庆威（坐着右）管理。阿裕尼集选区议员费沙（站立右）以顾问的身份为盛港集选区提供支援，并出现在工人党盛港集选区脸书首页横幅中。（工人党盛港集选区官方脸书截图）

小部分受访者不记得辣玉莎是谁

《联合早报》对近50名盛港选民做街访时发现，近八成受访者认为事件不影响他们在大选中的投票决定，也有小部分受访者不记得辣玉莎是谁。

康埔桦居民阿伊莎（Ayishah，48岁，家庭主妇）受访时说，辣玉莎事件不会影响来届大选的盛港选情，因为“年轻人支持的是工人党，不是辣玉莎”。

住在安谷区的郑奕杭（43岁，工程经理）则认为，这类政治事件并不影响他的日常生活，相较于辣玉莎事件，他更关心选区设施发展和生活费上涨等区内和全国议题。

不过，也有少数受访者认为辣玉莎事件冲击了工人党的信誉，康埔桦居民沙尔（Shah，34岁，设计师）曾看好和她年龄相近的辣玉莎。

她说：“辣玉莎代表马来人，而且是年轻马来人，她明知道她有代表性却做出这种行为，这可能会让人们对这个群体留下不好的印象。”

沙尔担心工人党往后将更难找到优秀、年轻的少数民族代表。但若工人党能找到一个可信的少数民族候选人，她还是会考虑把票投给工人党。

根据新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授分析，辣玉莎事件预计不会在来届大选中对工人党带来太大冲击。

他认为，事件顶多把工人党在盛港胜出的概率降至60比40。该区缺少一名议员可能成为一些选民投票时的考量因素，但工人党的胜算还是较高，“因为盛港基本已经是工人党的阵地”。