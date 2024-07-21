盛港年轻选民增多 分析：各党代表须阐明论述热点议题

年轻选民的支持被视为工人党在2020年全国大选中，夺下盛港集选区的关键。政治观察家认为，来届选举要在这里竞选的团队，必须在热点议题上展现更鲜明的观点，才能赢得年轻选票。

在2020年大选中，超过六成的盛港居民年龄未满45岁，比率高于全国水平。那年大选后，盛港集选区内的河谷岸边和安谷村组屋区，以及盛港嘉园私人住宅区落成，河谷岸边是我国去年完工的最大组屋区项目之一。这意味着，年轻选民人数在来届大选中，预计还会进一步增加。

人民行动党的盛港团队2022年开始调整，在上届大选中竞选的现任职总秘书长黄志明（56岁）和安宁·阿敏（46岁）不再活跃于该区，人民行动党官网上也不再把黎鸿业（58岁）列为盛港集选区代表。目前只有蓝彬明（55岁）留守，新增成员是三名较年轻的行动党员埃尔米（Elmie Nekmat，42岁）、黎曦怡（38岁）和罗邦伟（41岁）。

曾在2015年至2020年担任榜鹅东区议员的张有福接受《联合早报》采访时指出，要在盛港这类年轻选区扎根，政党的团队必须与选民更加契合，包括通过更贴近他们的方式进行沟通。

张有福对在新区服务很有经验，他曾在三巴旺和白沙刚发展起来时，担任这两区的议员。在他看来，过去30多年里，年轻选民关注的课题已经发生了显著变化。

他说：“30多年前我到三巴旺做家访，当时年轻选民一开门首先问你属于哪个党，若是行动党大多人反应不错，如果是反对党可能反应没那么好。”

他到白沙后很快发现年轻人的变化，“他们除了问你属于哪个党，也会问更多问题，包括你对双性恋与跨性别等群体的看法”。因此要取得年轻选民的支持，“不能只靠政党的品牌效应，候选人还必须能够明确地阐述自己对不同课题的立场、对该区的规划，以及具体能够为居民做些什么。”