越南商场偷七名牌包要带回国卖 狮城鸳鸯贼判监

狮城情侣在越南做“鸳鸯贼”，在胡志明市商场偷走多个包括路易威登等名牌的包包，总值逾1亿零200万越南盾（约5416新元），星期四（7月18日）被当地法院判监。

综合越南媒体的报道，这对男女分别是42岁的韩世祥与他25岁的女友罗思雨。

根据报道，两人去年8月6日抵达越南。当天傍晚，两人前往市中心的奢侈品店马克·雅各布斯（Marc Jacobs），偷走一个价值超过600万越南盾（约318新元）的包包。

调查进一步揭露，两人各有角色，罗思雨负责询问职员名牌包的信息，试图转移注意力，为男友韩世祥制造偷窃机会。韩世祥得手后，就会将东西带回酒店。通过“声东击西”的手法，两人之后也出入位于胡志明市第一区的多个商场，一共盗取了价值1亿零200万越南盾（约5416新元）的贵重物品。

去年8月9日下午约5时，这对“鸳鸯贼”在联合广场商场（Union Square mall）偷走价值2900万越南盾（约1593新元）的路易威登包包，商场保安人员发现两人形迹可疑，遂将他们扣留，并向警方报案。

警方在两人的酒店房间搜查后，缴获多个来历不明的名牌包，其中包括路易威登、马克·雅各布斯、古驰等名牌的包包。

控方指出，两人在去年8月6日至9日之间，在多家商场一共偷窃了七次，而警方也在两人的酒店房间找到七个名牌包，总价值1亿零200万越南盾（约5416新元）。

韩世祥最终被当地法庭判监三年六个月，罗思雨则被判监三年。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年7月21日的《新明日报》。