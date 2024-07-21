西部一天三起致命车祸 老妇遭车撞飞10米惨死

星期六（7月20日）中午12时到接近傍晚6时，西部地区蔡厝港、武吉巴督以及文礼，接连发生了三起致命车祸，夺走了三条性命。

76岁老妇过马路时遭宝马撞上，抛飞超过10米，当场丧命，59岁男子因粗心驾驶致死被捕。

这起致命车祸发生在星期六（7月20日）下午5时55分左右，地点是武吉巴督西6道朝往武吉巴督东6道的交界处。

记者接获通报后赶到现场，涉事的黑色宝马轿车停在路中央，老妇则倒卧在车前，留下一大摊血迹，场面骇人，而警方已放置蓝色帐篷，遮盖死者遗体。

老妇过马路时遭宝马轿车撞飞超过10米，路面上血迹斑斑。（读者提供）

目睹事发经过的公众拉吉（38岁，私召车司机）受访时告诉记者，他刚好从113A座组屋旁的露天停车场开车出来，老妇正要过马路，没想到才踏步出去，就被宝马撞飞。

“一切发生得很突然，阿嫂在我眼前抛飞……”

随后，拉吉下车查看老妇的情况，但她当时已没生命迹象，嘴巴与耳朵都出血。

他补充说：“宝马车速快，但撞到人后就停下，驾驶者看起来很冷静，下车后还曾取出行车记录器的记忆卡。”

59岁肇事司机接受警方问话。（吴伟国摄）

据观察，从撞击地点到死者落地处，相信她被撞飞超过10米远。经警方调查后，死者遗体在晚上8时许被抬上黑车。

警方受询时证实，车祸涉及一辆轿车和一名行人。警方指出，76岁女路人当场宣告死亡，肇事的59岁男子因粗心驾驶（careless driving）导致他人死亡被捕。案件目前在调查中。

新加坡民防部队受询时则说，医护人员赶到现场后，一人被证实当场身亡。

完整报道，请翻阅2024年7月21日的《新明日报》。