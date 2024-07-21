登加巴士转换站启用 未来居民先“探路”

登加巴士转换站星期天（7月21日）启用，吸引不少即将入住登加新镇的居民，前去了解巴士服务和提前熟悉环境，当中不乏两三年后才搬进去的人。

受访公众认为，新增的巴士服务和巴士站，更方便他们往返组屋和区内设施，但不少人仍希望有连接至市区等其他地区的巴士服务，缩短日常通勤时间。

登加巴士转换站位于登加林荫道，四周是兴建中的预购组屋项目。共有三条巴士服务路线从这个转换站发车，即870号和992号，以及星期天开通的新871号巴士。它们主要连接登加与武吉巴督、裕廊东和美世界。

配合转换站启用，870号和992号巴士路线也延长，停靠登加多个新巴士站。

登加巴士转换站四周是兴建中的预购组屋项目，周围能看见多个工程围栏。（陈斌勤摄）

退休人士林美玉（61岁）计划今年底之前搬到登加。她说，组屋项目外增设新巴士站后，她每次前去查看新屋能节省约10分钟的步行时间。871号巴士服务也带来更多交通选择，例如她可到美世界地铁站，转乘滨海市区线地铁。

“转换站和道路等基础设施陆陆续续完成，我们搬来后就不用忍受这些工程噪音和灰尘，也更方便安全。”

住在登加Garden Vines组屋的彭志强（50岁，航运营运经理），平时下班会乘建屋发展局提供的免费接驳巴士，从武吉巴督地铁站回家。虽然这个临时巴士服务7月结束，但他认为影响不大。

彭志强说，871号和992号巴士星期天开始停靠组屋附近的新巴士站，可往返武吉巴督。这些巴士服务运作时间和路线更长，方便他上下班和前往武吉甘柏一带的巴刹。

退休夫妇：曾担心交通设施 如今期待搬入

退休夫妇林周平（72岁）和郑美霞（69岁）7月领取新屋钥匙，星期天特地前去登加熟悉巴士服务和环境。

林周平说：“我们原本听说居民对交通和设施等方面的投诉时非常担心，现在看到有转换站和食阁，反而开始期待搬进来。”

居民赖伟福（39岁，科技行业人员）则提到，住家对面的新巴士站和相邻的红绿灯未同时启用，要搭对面的巴士得绕远路，让人感到不便。

此外，也有居民认为登加的交通仍不方便，希望有连接市中心等地区的交通服务。

侯登洲（45岁，金融经理）一家三口明年从武吉巴督搬到登加，他与妻子分别在加冷和丹戎巴葛工作，因此希望增设前往市区的快车服务，方便通勤。

“现在登加的巴士服务主要集中在西部，我们有时看到992号巴士在繁忙时间都挤不上，因此担心未来通勤时间会很长。”

退休的倪群娣（70岁）则希望两三年后搬到登加时，包括新地铁在内的交通和设施都能更齐全。“巴士再方便，我们也不希望还要搭两三个站才能买菜吃饭。”

登加巴士转换站由巴士业者易塔通（Tower Transit）经营，7月28日早上10时至下午3时将举办开幕活动，让公众享用免费爆米花和冰淇淋之余，体验巴士驾驶模拟器和学习全面防卫知识等。

陈列全面防卫主题画作

登加新镇曾用作军训场地，配合全面防卫40周年，易塔通和国防部合作为这个巴士转换站，增添相关主题的画作和信息板。

今年是全面防卫40周年，易塔通和国防部合作为登加巴士转换站加入全面防卫的主题，包括体现军事、民事、经济、社会、心理防卫和数码防卫这六大支柱的画作。（陈斌勤摄）

设在转换站的全国交通工友联合会食堂，也会在7月28日启用，目前点心、饮料和烧腊摊位已挂上招牌。