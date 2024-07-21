便民又亲商 全岛100多家咖啡店设于多层停车场内

设有咖啡店和邻里商店的多层停车场，在本地组屋区越来越常见，目前全岛有超过100家咖啡店，设在多层停车场内，这个安排既便民也亲商。

《联合早报》记者星期天（7月21日）走访东部和中部地区的一些多层停车场。其中，2022年落成的蒙巴登预购组屋项目Dakota Breeze第91座多层停车场底层，就设有Kopitiam Corner咖啡店、昇菘超市、五金店，以及多家诊所等。

居民：减少住家环境噪音又方便

居民刘恢利（48岁，自由业者）认为，将咖啡店和商店等设施集中在多层停车场，能为居民和访客带来便利。

她说：“将咖啡店设在组屋楼下，如果有噪音，居民可能会投诉。把这些商铺都集中在一起，大家可以在这里买东西、聊天和联络感情，回到家后，也可以有安静的环境休息，所以当局有这样的考量是很好的。”

居民陈明𫍽（17岁，理工学院学生）说：“我觉得这样设计很好，我不需要走很远的路到别的地方买食物。我期待日后的组屋项目都可以有这个设计，同时希望这里可以增设更多店铺，提供更多种类的选择，像是咖啡厅或发廊。”

五金店DIY Minimart约半年前进驻这个多层停车场。员工林家毅（25岁）说：“把店铺集中在一个地方会带来人流。旧机场路熟食中心目前正在翻新，这里的人流量会比较多，顾客主要还是这一带的居民。”

长期以来，邻里商店一般都设在组屋底层，建屋发展局答复《联合早报》询问时说，在为预购组屋项目规划设施的地点时，会考虑各个选项以取得最理想的方案，包括在多层停车场设商店和托儿所等。

建屋局指出，一般上在预购组屋项目的规划初期，当局就会决定好把设施设在同一处，同时将规划好所需的停车位数量。

除了预购组屋项目，一些新组屋也采用了类似规划，例如循环路的MacPherson Blossom替代组屋。政府2018年宣布，麦波申巷第81座至第83座组屋获选进行选择性整体重建计划（SERS），并于2019年展开MacPherson Blossom替代组屋的建筑工程。

这个项目已竣工，居民开始迁入新居。那里的第76座多层停车场一楼和二楼都有商店，包括超市，目前“家园@76”的咖啡店已开始营业。

连锁品牌炒饭之王（King of Fried Rice）的员工黄嘉亨（27岁）说，他们已在咖啡店营业一两个月。“目前顾客较少，这里的商店还没开张，等店铺开了，也有超市，就会吸引更多人过来。”

麦波申区议员陈佩玲受访时说，麦波申巷加入SERS的消息公布后，她与团队和其他机构都咨询了居民的意见，在组屋设计及其他方面给予居民协助。“如果可以更好地利用有限的空间，给居民带来更多设施和福利，自然都是受欢迎的。”