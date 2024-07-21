与安华共进午餐吃榴梿 李资政欣慰新马强化关系

新加坡和马来西亚是一衣带水的近邻，两国政要频繁的接触不仅加强他们之间的个人情谊，同时也推进两国的友好关系。国务资政李显龙和马来西亚首相安华会晤后，异口同声地对新马强化关系表示欣慰。

正在访问马来西亚的国务资政李显龙在夫人何晶的陪同下，星期天（7月21日）与马国首相兼财政部长安华和夫人旺阿兹莎在首相官邸共进午餐，还一同品尝名种榴梿。



李资政过后在脸书贴文说：“我与安华相识数十年。马来西亚是新加坡最近的邻居，我很高兴双方继续加强伙伴关系和双边关系，以实现互惠共赢。”

李资政与安华上一次见面是在今年1月。两人当时共同见证新柔地铁（RTS）跨海高架轨道完成衔接，以及柔佛—新加坡经济特区谅解备忘录的签署。

安华星期天也在脸书贴文指出，新加坡于两个月前完成了领导人交接，如今有机会跟李资政伉俪叙旧，并探讨了新马两国双边合作的进展。

他说：“我和阿兹莎非常珍视李资政和何晶的到访，这进一步加强了我们之间的私人关系。我们仍对继续推进马来西亚与新加坡之间的关系充满希望，也致力于这方面的工作。”

目前正值榴梿季节，午宴上除了有各种美食佳肴，还有猫山王和黑刺这两个名种榴梿。李资政形容榴梿是午宴上的一大亮点，也感谢安华和夫人的热情款待和陪伴。

李资政于上星期五（19日）起访问马国四天，这次主要是应邀出席马国国家元首苏丹依布拉欣的登基典礼和晚宴。

他说，上星期六（20日）晚上出席的宴会，是与其他领导人边享用美食，边聊天的好机会。“这些频繁的接触有助于加强新加坡和马来西亚之间密切的伙伴关系。”

李资政会见森美兰州最高统治者端姑慕力兹

李资政星期天也会见了森美兰州最高统治者端姑慕力兹。李资政说，这是两人首次正式会面，他们就森美兰州的发展和区域合作展开讨论。

随同李资政访问马国的包括人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲，以及新加坡驻马来西亚最高专员梅农（Vanu Gopala Menon）。