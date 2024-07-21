广纳公众建议携手学生造景 星和园与裕华园9月重开

星和园和裕华园关闭五年进行大规模翻新后，将于9月重新开放。值得一提的是，翻新后的星和园增添了居民和学生参与设计的花卉角落。

星和园的花卉园有五个片区，在星和园入口附近。国家公园局邀请社区出谋献策，共同设计这块区域，当中就包括工艺教育学院城市绿化与园景设计课程的学生。

工教院学生打造以宁静为主题片区

工教院一年级学生李邦豪（20岁）星期天（7月21日）早上和同学一起在星和园的花卉园（Floral Garden）里，栽种树木、灌木及紫色和白色的花朵，打造以宁静为主题的片区。

看见自己和同学的设计有机会向游人展现，李邦豪非常开心，也心怀感激；因为在这个过程中，他们有机会同公园局的园林设计师交流，学到不少专业知识，也更了解这一行的实际工作情况。

义安理工学院景观设计与园艺系的二年级学生赖姝臻（18岁）与谢竣宇（18岁）参与了另一块片区的设计工作。他们以火为设计元素，利用黄色花卉呈现龙身形象，犹如游龙穿梭花间。

对于设计时遇到的挑战，赖姝臻说，除了要选择合适的户外植物，还要考虑到植物的颜色和高矮呈现与搭配。“能亲手完成自己的作品，是很特殊的体验。”

工艺教育学院学生李邦豪（右）和同学一起参与设计花卉园的其中一个片区。除了设计，他们还得动手，在园地里栽种树木、灌木和花朵，让设计成型。（谢智扬摄）

星和园和裕华园于2019年5月底关闭，以重新发展。这两个园区毗邻湖畔花园，共同组成占地90公顷的裕廊湖花园。湖畔花园已在去年全面开放，星和园和裕华园则即将完工，以崭新姿态重新迎接游人。

星和园除了增添展现热带风情的花园和水生植物花园，也建造了两道新桥梁，北边的一道连接裕华园，东边的一道连接裕廊镇大会堂路。

东边的新桥可以让游人更方便地从裕廊东一带进入星和园，并从那里前往裕华园和湖畔花园。游人一跨过这道桥，进入眼帘的会是一片睡莲池。

公园局在山坡上开凿出一条绿色长廊，石壁上的壁龛将展示虹彩斑斓的食肉性附生植物、苔藓和凤梨花（bromeliads）。（谢智扬摄）

星和园的一道山坡也凿开而辟出一条自然透风的绿谷长廊，两旁的石壁长满了苔藓和各类植物；长廊外栽种的树木开枝散叶后，树冠将形成绿色顶棚，会让游人仿佛置身绿谷。

李智陞：公园有生命力

国家发展部长李智陞和永续发展与环境部长傅海燕星期天上午同超过150名居民、基层领袖、学生和义工在星和园植树，为园区重新开放做准备。

李智陞受访时指出，重新发展整个裕廊湖花园的概念始于10年前，公众前后提供多达3万2000项建议，当局在设计时采纳了不少。

国家发展部长李智陞（前右一）星期天和居民一起植树，为星和园重新开放做好准备。（谢智扬摄）

他强调，公园是有生命力的，会持续改变和成长。“我们会继续向居民了解他们对公园的看法，以及他们在公园里碰到的问题，以便能继续改进，让公园成为居民享受休闲时光的绿色空间。”

公园局今年初成立“裕廊湖花园之友”义工团体，推动社区参与管理裕廊湖花园。66岁的曾月红是成员之一，参与了星和园的公园共创项目，对星和园重开充满期待。“我们居民等很久了，很开心我们的作品很快能呈现给大家看。”

除了社区及义工参与设计，星和园的翻新工程也受惠于善心捐款。美光科技（Micron Technology）捐赠了100万元，用于设置睡莲花园的智能水管理系统。花园城市基金（Garden City Fund）管理委员会成员韩钰光也捐出2万1000元，供栽种70棵树，庆祝他的70岁生日。

星和园入口附近有一座花卉园，分为五个片区，国家公园局邀请社区出谋献策，共同设计这块区域。（谢智扬摄）

星和园和裕华园重新开放后，裕廊湖花园的重新发展工程就只剩下三公顷大的花园绿廊（Garden Promenade）尚未完成，预料2027年可完工。