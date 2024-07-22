美术教师巧用匹克球搭建社区桥梁 传承甘榜精神

黄良辉

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发布 / 2024年7月22日 4:26 PM
陈志德近日带领盛港西社区运动网匹克球队首次参加由人协举办的社区冠军杯，并取得不错的成绩。（受访者提供）
陈志德近日带领盛港西社区运动网匹克球队首次参加由人协举办的社区冠军杯，并取得不错的成绩。（受访者提供）

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56岁的美术教师陈志德拥有20年的教学经验，除了在学校教导学生美术，也活跃于社区，领导盛港西的居民组建匹克球队，希望通过运动让居民保持身心健康，也传承甘榜精神。

陈志德认为，运动能促进社区居民间的交流，对年长者的身心健康很重要，尤其是独居老人。他决心组建一支盛港西的匹克球（pickleball）队，让居民通过运动建立联系并分享生活经验，互相扶持。

与队友分享照顾失智症患者心得和方法 彼此建立深厚关系

五年前，陈志德85岁的母亲患上失智症，让他深深体会到照顾失智症患者的压力和责任。刚好在球队中，他结识了一位85岁的队友，他的妻子也患有失智症。陈志德便与队友分享照顾失智症患者的心得和方法，彼此间建立起深厚的关系。

他说：“通过运动建立的这种交流和互助，赋予大家新的生活意义。”

陈志德和妻子结婚前就喜欢打网球。然而，随着年龄的增长，他们逐渐转向更适合自己体力的匹克球，这项运动可以吸引各年龄段的人参加。“匹克球也叫迷你网球，但占用的场地比较小，不需要大范围跑动。”

目前他领导的球队已经有30多人，成员年龄介于19岁至85岁之间。大家每个星期风雨不改地练习两次，每次至少三个小时。

望更多居民参与 一起享受健康和欢乐

最近在陈志德的带领下，盛港西社区运动网匹克球队首次参加由人民协会举办的社区冠军杯，并取得了不错的成绩，这让他感到无比欣慰和自豪。“社区中还有很多喜欢玩匹克球的居民，希望他们都能来参加，一起感受欢乐。”

陈志德希望能继续在社区中做有意义的事情，贡献自己的一分力量。他坚信，通过运动，能让更多人享受到健康和快乐，并在这个过程中建立起更加紧密的社区关系。

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