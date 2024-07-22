美术教师巧用匹克球搭建社区桥梁 传承甘榜精神

56岁的美术教师陈志德拥有20年的教学经验，除了在学校教导学生美术，也活跃于社区，领导盛港西的居民组建匹克球队，希望通过运动让居民保持身心健康，也传承甘榜精神。

陈志德认为，运动能促进社区居民间的交流，对年长者的身心健康很重要，尤其是独居老人。他决心组建一支盛港西的匹克球（pickleball）队，让居民通过运动建立联系并分享生活经验，互相扶持。

与队友分享照顾失智症患者心得和方法 彼此建立深厚关系

五年前，陈志德85岁的母亲患上失智症，让他深深体会到照顾失智症患者的压力和责任。刚好在球队中，他结识了一位85岁的队友，他的妻子也患有失智症。陈志德便与队友分享照顾失智症患者的心得和方法，彼此间建立起深厚的关系。

他说：“通过运动建立的这种交流和互助，赋予大家新的生活意义。”

陈志德和妻子结婚前就喜欢打网球。然而，随着年龄的增长，他们逐渐转向更适合自己体力的匹克球，这项运动可以吸引各年龄段的人参加。“匹克球也叫迷你网球，但占用的场地比较小，不需要大范围跑动。”

目前他领导的球队已经有30多人，成员年龄介于19岁至85岁之间。大家每个星期风雨不改地练习两次，每次至少三个小时。

望更多居民参与 一起享受健康和欢乐

最近在陈志德的带领下，盛港西社区运动网匹克球队首次参加由人民协会举办的社区冠军杯，并取得了不错的成绩，这让他感到无比欣慰和自豪。“社区中还有很多喜欢玩匹克球的居民，希望他们都能来参加，一起感受欢乐。”

陈志德希望能继续在社区中做有意义的事情，贡献自己的一分力量。他坚信，通过运动，能让更多人享受到健康和快乐，并在这个过程中建立起更加紧密的社区关系。