吴乔青接任潮州总会会长 “炉边对谈”将列为重点活动

新加坡潮州总会欢庆成立12周年，并举行第七届理事会就职典礼，义安公司总理吴乔青出任会长。新董事会将延续上一届董事会打下的坚实基础，计划扩大“惠潮金”的受惠对象，并把“炉边对谈”列为重点活动，继续团结潮社及照顾潮州人。

新加坡潮州总会第七届理事会在醉花林俱乐部宣誓就职。（邝启聪摄）

就职典礼于星期天（7月21日）在醉花林俱乐部举行，席开近60桌，本地几乎所有重要潮社代表都应邀出席，欢聚一堂。

潮州总会成立于2012年，有七个基本团体会员：义安公司、醉花林俱乐部、潮阳会馆、揭阳会馆、惠来同乡会、潮安会馆和澄海会馆，会长是依据这七个团体会员成立年份的先后顺序轮流委任，任期为两年。

第七届理事会中，除了吴乔青会长，署理会长是醉花林俱乐部总理黄海庆，秘书长是义安公司司理马廷茂，财政是醉花林俱乐部司理林惠海。

副总理王瑞杰（前排右六）和新加坡潮州总会新任会长吴乔青（前排右五）和各潮团领导一起向来宾敬酒。（邝启聪摄）

王瑞杰：鼓励响应政府号召 带领企业转型

副总理王瑞杰以主宾身份，担任新一届理事会就职宣誓礼的监誓人。他致辞时，除了肯定潮州总会和宗乡会馆在促进多元社会和谐，加深本地华族文化认同的努力外，也寄望潮州总会在促进商业合作方面，能扮演更重要的角色。

王瑞杰指出，我国从2016年开始经济转型工作，以应对变化的国际经济环境。通过产业转型蓝图，政府落实了周全的计划，大力支持企业数码化、提高生产力和采用新科技，也支持企业国际化。

他说：“我相信潮州总会，还有在座的‘头家’们，会继续响应政府的号召，带领企业转型，帮助我们的年轻企业家取得成功。同时，我们也必须帮助工友提升技能和掌握新技能。”

新任会长吴乔青在致辞时，感激前会长张建安和第六届理事会的付出与贡献，并提及2023年下半年，在潮州总会主导及义安公司赞助下，六个基本团体会员轮流主办端午节、中秋节、冬至和元宵节四大传统节庆的举措，成功达到整合资源、团结潮社的目的。接下来，潮州总会将继续推动基本会员轮办四大传统节日。

“惠潮金”供七团体会员和数家潮籍会馆申请

另外，由新加坡潮州基金拨款赞助的“惠潮金”，受惠会馆可申请用在教育、文化和慈善相关事业。自2023年7月宣布设立“惠潮金”以来，潮州总会已邀请七个基本团体会员和数家潮籍会馆申请。

吴乔青接受《联合早报》访问时说：“潮州总会计划写信邀请属下36家社团会员申请‘惠潮金’。我们希望属下会员能更好地照顾乡亲，尤其是年长者和新生代，这都需要资源。通过潮州总会这个平台，我们希望能减轻潮籍会馆的一些负担，鼓励更多年轻一代加入，让会馆得以永续经营。”

2024年3月，潮州总会举办了一场闭门“炉边对谈”，主题是“在纷扰的国际变局中，看新加坡未来的生存之路”，由副总理王瑞杰和新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲对谈，受邀出席者是潮州总会属下潮团会员。吴乔青说，未来潮州总会将举办更多“炉边对谈”，内容可以是政治、经济、民生等课题，关键在必须和人民有切身关系，能引起共鸣，出席的会员可以提出反馈。

卸任交棒的前会长张建安受访时说，两年任期内他主推多项计划，如六大潮团轮办四大传统节庆、潮州文化美食节、惠潮金等，都很成功，也吸引到年轻人一起举办和参与，潮社一片欣欣向荣，这让他感到很安慰。张建安相信新理事会将继往开来，打造更团结美好的潮社。

所谓“创业难、守业更难”，秘书长马廷茂说，新董事会将努力做得更好，也会加强与海外潮团的交流。

潮州总会现有七个基本团体会员、36个社团会员和71个商务会员。总会希望能有更多潮团，以及由潮籍人士领导的公司企业加入，更好地实践弘扬潮州文化、促进经济合作、推动社会发展的宗旨。