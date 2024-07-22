黄总理李资政吁维护社会和谐 避免60年前种族暴乱重演

星期天（7月21日）是种族和谐日，黄循财总理和多位我国政治领导人呼吁全民维护和强化国家身份认同与社会凝聚力，避免60年前的种族暴乱事件重演。

200名学生和坎贝拉组屋区的居民透过首次为客工举行的种族和谐日活动，与客工们对话，共同探讨不同文化的习俗和成长经历等，促进对彼此的了解。

总理兼财政部长黄循财在脸书发文，对孩子们通过各种活动庆祝我国多元文化表示欣慰。他说：“从小培养和灌输这一理念，将使我们更接近一个团结一致的理想社会。”

国务资政李显龙星期天也在脸书发文说，种族和谐日提醒我们，在新加坡这个多元种族和宗教的社会里，理解与包容具重要意义。

“我们不分种族、言语、宗教，努力和谐共处。我们绝不能允许类似1964年的种族暴乱事件再次发生，破坏我们的和平稳定与发展。”

1964年7月21日，新加坡约2万名马来人在庆祝先知穆罕默德诞辰的圣祭游行期间，与华人发生争执，随后演变成暴力冲突，引起全岛大范围的种族暴乱。23人在那起暴乱中丧命，超过450人受伤。

李显龙以史为鉴敦促新加坡人，国家身份认同和社会凝聚力来之不易，应继续维护和加强，不能把它视为理所当然。

副总理王瑞杰上星期六（20日）参加了在勿洛举办的种族和谐日活动，他星期天在脸书发文说，我国在建设一个多元种族和宗教社会方面已经取得很大进步。

“在欢乐和庆祝活动中，我们永远不要认为今天享有的和平与和谐是理所当然的。这是我们的建国先驱和先辈们辛苦耕耘的成果。我们必须继续齐心协力，确保新加坡始终是一个所有人都能找到归属的地方，不分种族、言语或宗教。”

学生与客工对话 促进彼此了解

人力部属下的保障、关怀与接触小组，与非盈利团体希望工程联盟（Hope Initiative Alliance）属下的客工关怀联盟等，星期天首次携手在三巴旺休闲中心举办了客工种族和谐日庆祝活动。

活动吸引了超过1000名客工出席，另有约200名来自德明政府中学、励仁高中和国家初级学院的学生，以及坎贝拉的居民参加。除了丰富多彩的文化活动、表演和美食交流，学生也和客工们深入讨论彼此的信仰和文化习俗。

在跨宗教社区组织成员的带领下，多名客工与学生在三巴旺休闲中心进行跨宗教对话，深入探讨了不同文化的习俗和成长经历等，促进对彼此的了解。（吴先邦摄）

希望工程联盟旗下Sowing Care Together的青年领袖潘俐娜（Lina Yunos，24岁）受访时说，举办跨宗教对话是为了让学生和客工打破国籍和文化差异，发现彼此的共同点，加强双方的了解。



励仁高中的吴哲毅（22岁）说，通过这次对话，他发现就算大家的宗教信仰不同，文化方面也存在差异，但还是有不少共同点，比如华人和其他种族所庆祝的好些节日，都蕴含除旧迎新和一家团圆的意思。通过交流促进认识，非常符合种族和谐日的精神。