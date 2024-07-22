三成新加坡人工作中未使用过AI工具

人工智能（AI）已成为一些行业必备的辅助工具，每四人就有三人表示AI已经在不同程度上影响了他们的工作，但有三成新加坡人从未在工作中使用AI工具。

人力资源公司任仕达（Randstad）星期一（7月22日）发布第13个雇主品牌研究常年报告。调查于今年1月展开，全球超过17万3000人受访，包括2602名新加坡人。

任仕达指出，接受调查的新加坡人都是成年工作者，这项综合研究为本地人才不断变化的需求和期望提供见解。

千禧一代乐观看待AI对工作的影响

三成受访者，特别是年轻一代，在工作中常使用AI。约八成的受访者认为AI将对工作产生影响，其中，34%预计AI将对工作产生重大影响，37%认为工作会受到一些影响，但有14%预计不会受任何影响。

被问及AI如何影响工作的满意度时，千禧一代（1981年至1996年出生）最乐观，有超过一半（53%）认为AI会对工作有正面影响，持这个看法的婴儿潮世代只有36%。

另外，认为AI对工作产生负面影响的世代，Z世代（ 1997年至2012年出生）的比率最高（9%），千禧一代最低（4%）。

新加坡人更重视工作与生活的平衡

调查显示，尽管成本上升，新加坡人仍然重视工作与生活的平衡。在考虑理想雇主时，本地受访者优先考虑“良好的工作与生活平衡”而不是“有吸引力的薪酬和福利”。

约五分之二的积极求职者希望改善工作与生活的平衡。Z世代（44%）和千禧一代（40%）最有可能为了改善工作与生活平衡而辞职。

根据调查，43%的Z世代和37%的千禧一代认为，加薪能减轻部分的生活成本压力。

52%的X世代和61%的婴儿潮世代，认为雇主没提供任何支持应对通货膨胀压力，Z世代和千禧一代则分别有23%和26%。

任仕达新加坡总经理布拉斯科（David Blasco）对调查结果感到惊讶，特别是过去一年新加坡生活成本上升的情况下。

“这说明员工在目前的就业市场中相当保守，显示他们清楚意识到当前的经济形势，对薪资期望更加合理。新加坡人越来越注重全面的工作方式，寻求能够支持工作与生活平衡的雇主。这一转变表明在吸引和留住人才方面，有一个支持员工的工作环境也变得越来越重要。”