妇指友盗身份借阿窿 夫接诅咒花圈怒报警

妇女申诉，指友人盗用身份证非法借贷，连累旧邻居遭阿窿骚扰，阿窿甚至还送花圈到丈夫的音乐学院，因此报警求助。

女事主卓女士（59岁，自雇人士）告诉记者，丈夫是一名歌唱老师，在裕廊西一带开了一家音乐学院，收了一批学生，包括58岁的蓝女士。

“我和蓝女士认识超过四年，还会聚在一起唱歌。”

她说，没想到的是，蓝女士竟盗用她的身份证非法借贷，带来了一连串的麻烦。

“蓝女士曾帮我买保健品，还说要帮我注册会员，因此我在2020年的时候，曾拍过身份证的照片给她。岂料，她竟用来非法借贷。”

卓女士说，她于2021年搬新家，事后换了地址，没想到隔年4月，旧邻居却无辜遭到阿窿骚扰，借贷竟与自己有关，一开始让她百思不得其解，后来才发现蓝女士是罪魁祸首。

“旧邻居与阿窿交涉超过一个月，对方把‘贷款人’拉入聊天群组，我拿到信息后，才发现借贷人是蓝女士，所以与丈夫质问她。对方起初一直否认，阿窿还传来银行账单，她最终才肯承认。”

卓女士说，她们给蓝女士三天解决超过1万元的非法借贷，所幸的是，事件因此告一段落。

万万没想到的是，去年4月份，卓女士又接到旧邻居投诉，再有阿窿来骚扰。

“这一次，我自己接到阿窿的骚扰电话，才发现蓝女士再次借阿窿。为此，我又报警了两次。”

卓女士从2022年开始已多次报警，但求助无门。（庄耿闻）

卓女士说，她与阿窿交涉了长达两年，一直无法解决问题，阿窿上星期六（7月20日）甚至还送丧礼花圈到音乐学院恐吓以及诅咒。

“我立刻叫送货员丢掉，当时也赶紧报警。我真的很无奈，对方却矢口否认借钱。”

记者走访蓝女士的住家，有租户称，获悉此事，听说屋主欠了超过10万元的贷款，甚至一度看到有人送丧礼花圈到住家门口。

完整报道，请翻阅2024年7月22日的《新明日报》。