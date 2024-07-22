阿叔日日开窗 请鸽群进屋“开餐”

喂鸽“新高度”！阿叔开窗“请”鸽群入屋喂食，同座组屋邻居饱受鸟患影响，却浑然不知原来是阿叔喂鸽。

《新明日报》接获读者通报，指宏茂桥10道第559座一名住在七楼的居民，每早有喂鸟的习惯，甚至让大群鸽子飞进到自己家中进食，邻居不胜其扰。

“这么做不仅污染环境，停在楼下的车也每天被鸟粪击中。”

根据居民拍下的视频，约20只鸽子聚集在组屋单位的窗外，而该单位门窗紧闭。

楼上的一名阿嫂注意到鸽群，于是探身到窗外，挥动抹布驱赶。期间，七楼单位的窗户突然打开，群鸽蜂拥飞进单位之后，窗口随即关上。

据透露，该单位内住着一名独居阿叔，他平日不常与邻居交流。邻居指阿叔放鸟入屋喂食的做法实属罕见，群鸽像是习惯了到此觅食。

《新明日报》记者走访上述地点时，发现涉事单位的窗口累积了大量鸟粪的污迹。

住在楼上的女居民说，她发现群鸽每天早上8时左右和傍晚时分必定会盘旋在她窗外，一直以来不知是什么缘故，没想到是楼下居民在喂鸟。

这名不愿透露姓名的女居民还说，鸟患对她造成困扰，每次晾衣服之前都得先驱赶鸽子，以免衣服被沾上鸟粪。

《新明日报》记者随后数度走访七楼单位，但都没人应门。

隔壁邻居则透露，这一带的鸟患问题存在已久，但他们对阿叔开窗“邀请”鸽子入屋用餐的做法都感惊奇。

公园局：与市镇会合作 监控鸟患惩罚喂食者

公园局称正与市镇会合作，对该区域进行监控。

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明回复《新明日报》询问时说，公园局接获有关该地区的鸟患投诉，也会与宏茂桥市镇理事会合作管理鸟患问题，并建议居民不要喂鸟。

“国家公园局将继续监控鸟患情况，并对喂鸟者采取执法行动。”

他提醒道，原鸽（rock pigeon）属于外来物种，大量聚集和栖息会造成卫生问题。他也呼吁公众不要喂鸽，并妥善处理食物残渣，以防野鸽继续繁殖。

根据《野生动物法令》，首次喂食野生动物者可被罚款最多5000元，重犯者的最高罚款则为1万元。

“公园局会跟进有关非法喂鸟的投诉，并采取执法措施，包括实地监控和在特定喂食地点部署电眼进行监控。”

完整报道，请翻阅2024年7月22日的《新明日报》。