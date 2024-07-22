15岁少年为买电动脚车当阿窿跑腿 母哭断肠

疑为了买电动脚踏车，15岁儿子在Telegram群组找到赚外快机会，当上阿窿跑腿，44岁母亲哭断肠，提醒其他父母多留意。

《新明日报》早前报道，警方上星期四（7月18日）发出文告说，在星期三（17日）和星期四接到报案，指兀兰6道和义顺11道发生阿窿骚扰案，住家单位大门被泼漆，还留下追债字条。兀兰警署警员随后展开调查，迅速确认涉案15岁少年的身份，并在星期四将他逮捕，同时起获两张追债字条作为证物。

15岁少年涉嫌在泼漆后，留下追债字条。 （警方提供）

15岁少年的母亲骆女士（44岁）星期天（21日）联系《新明日报》，想通过媒体提醒其他父母多加留意，关注以及教育孩子，不要经历同样的事情。

骆女士说，15岁儿子于上星期四下午5时在家中被捕，她才获悉儿子涉案。“我当时很混乱，因为我和丈夫不在，只有女佣在家。我接到警员的电话后就立刻赶回家，但当时儿子已经被捉走，我也看不到他。”

她说，根据警方说法，儿子是通过Telegram的电动脚踏车群组看到一个赚外快的消息，后来就联系上对方，对方还担保说，只要对一个单位泼漆就能获取400元。

“我儿子很喜欢脚踏车，偶尔晚上会跟朋友去骑脚踏车。警方跟我说，儿子是想要买一辆电动脚踏车，我猜价格应该是约1700元。”

15岁少年出门时，拿了留在屋外的油漆。（庄耿闻摄）

骆女士说，她在警局看到儿子，两人当时都泪流满面，自己也无能为力。“我上星期五到法庭，看到儿子双手被扣，心都碎了。我很幸运还有机会抱他，我也跟他说要好好反省，不要再做错事。”

随后，骆女士与丈夫也通知学校，希望学校通过此事教导其他学生，不要看到赚外快机会而犯法。“我们也希望其他父母可以警惕，告知孩子这种事情的严重性。”

完整报道，请翻阅2024年7月22日的《新明日报》。