不顾妻子意愿性侵她 男子监八年鞭六下成本地首个判例

一名男子不顾妻子意愿，两次强行性侵枕边人，落网后还联络岳母尝试说服妻子销案，被高庭判坐牢八年和打鞭六下，成为本地首名在婚姻中因性侵伴侣而被治罪的丈夫。

目前38岁的男子日前在高庭受审后被判罪成，星期一（7月22日）接受判刑。符晓平法官下判时指出，为了挽回与妻子的婚姻，被告使用错误的手段来达到目的，并且违背妻子对他的信任。

控方也在书面陈词中指出，被告是本地于2020年正式废除婚内强奸豁免权后，首名因性侵妻子而被治罪的男子。按照我国刑事法典第375节强奸罪条文，原本有一项条例指若是在婚内犯下强奸罪，被告可豁免被控，这项豁免条例已废除。

本案被告所面对的是一项妨碍司法公正控状，与两项属于刑事法典第376节条文的性侵控状，指他用手指性侵妻子。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人的资料，包括被告的名字。被告与妻子仍在婚姻关系中。

这起性侵案发生在2020年7月13日晚上，在被告妻子和孩子居住的组屋单位内。被告与妻子在2012年5月结婚，育有一男一女。

被告曾患严重抑郁症 及药物引起精神病

被告曾患有严重抑郁症，以及由药物引起的精神病。2019年8月中，他入住心理卫生学院，约半个月后出院，搬去与姐姐同住，妻子和孩子则住在另一处的组屋。

隔年7月12日，即案发一天前，被告没有通知妻子就到她的住所，要求搬回家与妻子和孩子同住。当时被告的姐姐、姐夫与妻子的家人在场，众人劝说妻子让被告住下来，原本不答应这么做的她最终只好妥协。

案发傍晚，夫妻俩在卧房里讨论两人的婚姻，被告在房里突然脱下妻子的衣服，然后用手指性侵和强吻妻子。由于被告的儿子这时候敲门要拿手机玩游戏，被告才停止性侵妻子，并指示妻子坐在床上不准动，把手机交给儿子后回到床上。

接着，被告第二次在没有征得妻子的同意下，用手指性侵她。过了一会儿，女儿敲门要求拿护发精油，妻子趁被告拿东西时赶紧躲进厕所。案发隔天早上，妻子到警局报案，被告当天下午在住家被捕，接着被控上法庭。

被告被指在案发后四次拨电联络岳母，要求她让女儿撤销对他的性侵指控。被告在电话上说，如果妻子不肯撤销指控，两个孩子可能被安排交给别人寄养，妻子和孩子的身份也会在媒体报道中曝光，而且被告最终极可能脱罪。妻子把这些电话录音都交给警方。

法官指出，被告与妻子向来通过发生性行为，来解决夫妻之间的婚姻问题，两人也在案发约两周前有亲密行为。不过，妻子答应让被告入住她和孩子的家，但被告却违背妻子对他的信任，使用错误的手段来试图挽回婚姻。