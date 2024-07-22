社会性别刻板印象 或妨碍落实灵活工作指导原则

劳资政三方尝试通过灵活工作安排要求指导原则，满足不同雇员的需求，但一项由新加坡妇女发展与支援组织展开的调查结果显示，人们持有的性别刻板印象，以及对男女雇员不同的社会期望，可能妨碍这项12月实施的新政策。

非营利组织新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）与市场调查公司Milieu合作，在今年5月至6月，向1200名年龄18岁及以上的新加坡上班族展开调查，当中包括510名商界领袖，以了解普遍存在的性别观念会如何影响新政策有效落实。

根据SHE星期一（7月22日）公布的报告数据，超过半数受访者目前享有某种形式的灵活工作安排。但他们当中，超过四成的雇员认为自己的升职或发展机会因此被受忽视。有36％的男性认为选择灵活工作制，导致自己无法获擢升，这一比率较高于女性雇员。

社会对男女在家庭职责方面的刻板印象，也可能影响新政策顺利推行。超过三分之一受访者认为，养家糊口是男人的责任；27％的人认为女性在家庭需要时应该放弃事业。。

有四成雇员指出，母亲在照顾新生儿方面，会比父亲做得更好；男雇员若申请育儿假，被上司或高层否决的情况，比女雇员多出一倍。

调查报告也显示，接近四成的雇主认为，落实灵活工作制有助提高雇员的工作效率和生产力。不过，若雇主不再提供灵活工作选项，有近两成目前享有灵活工作便利的雇员，会选择离职，特别是担任高职如总监以上职位的女性。

劳资政工作小组今年4月推出“劳资政灵活工作安排要求指导原则”（Tripartite Guidelines on Flexible Work Arrangement Requests）。新原则今年12月生效，规定所有企业须制定流程，评估雇员的灵活工作安排要求。

指导原则无法律约束力，也没要求雇主一定要为雇员提供灵活工作安排选项，但鼓励他们这么做。灵活工作安排可包括灵活办公地点、灵活工作时间和灵活工作量。

配合报告出炉，SHE举办一场名为“FLEX APPEAL”的活动，邀请劳资政等各界代表出席，讨论如何在职场推行灵活工作安排。SHE主席张祉盈接受《联合早报》访问时，对调查结果再次反映“男主外女主内”的传统观念她不感意外，但她希望未来雇主可采取积极行动，鼓励和支持想要承担更多看护责任的男雇员。

以主宾身份出席活动的全国职工总会助理秘书长、中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩告诉记者，SHE的调查结果，与职总早前两项关于看护责任和经济展望的结果一致。即人们认为灵活工作选项，是最能协助他们平衡工作与看护责任的方式，也希望看到职总继续倡导灵活工作安排。

“我们认为灵活工作安排是促使女性重返职场并持续支持劳动力的可持续方式，但须要整个生态系统共同推动。拥有看护的选项很重要，但与此同时，男性在看护责任和家务方面，也应有所分担。”