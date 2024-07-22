承认接收逾47万元贿款 新大前协理处长判监缴罚金

新加坡管理大学专业进修学院前协理处长为三家公司的董事争取生意上的利益，约两年间向三人收贿逾47万元。他甚至在被调查时，删除自己受贿的证据，妨碍司法公正，因所犯下的罪行锒铛入狱。

被告陈代义（46岁），案发时是新大专业进修学院（SMU Academy）协理处长。他共面对51项抵触防止贪污法令和一项妨碍司法公正的罪名，早前在庭上承认其中16项。

法官星期一（7月22日）将余项罪名纳入考量后，判他坐牢42个月和缴付9万零552元罚金。

三名行贿者事发时分别是International Alliance Marketing私人有限公司（简称IAM）董事蓝闲泷（47岁）、CJ Synergy私人有限公司董事徐敬廷（46岁）和Assetualize私人有限公司常务董事龙子建（46岁）。

新大专业进修学院由新大于2017年成立，是一家为在职专业人士提供持续教育的专业培训学院。被告当时是学院服务运营与业务改进部门的协理处长，负责监督该部门的销售和项目管理等工作。

案情显示，为了达成学院注册人数目标，被告开始在2017年寻找营销伙伴，便找上朋友蓝闲泷，询问后者是否有兴趣，蓝闲泷同意。

根据双方签署合同，IAM负责推广学院的课程，并从学员报名费中赚取佣金。

不久后，被告向蓝闲泷索求贿金，作为他促成学院与IAM达成商业利益的报酬。虽然蓝闲泷当时缺钱，但仍想要被告的生意，因此答应支付IAM每月25%的利润给被告当作报酬。

被告后来颁发其他合同给IAM，同样要求蓝闲泷给予报酬。在约两年间，被告从蓝闲泷处收取33万7952元的贿款。

除了蓝闲泷，被告也在这期间找上朋友徐敬廷和龙子建加伙，协助两人的公司获取学院合同，事后从徐敬廷和龙子建分别收取6万2800元和7万1300元的贿款。

根据法庭文件，被告从这三人处共收取47万2052元的贿款。

除了向他人收贿，被告也在被受查时，删除受贿的证据，有意妨碍司法公正。

庭上披露，贪污调查局是在2019年7月，接获被告索取回报的投诉后展开调查。同年11月，当局传召被告问话，而为了掩盖罪行，被告删除手机上的收贿记录；有关记录写下三人在犯案期间所给他的贿款数额。

不过，当局最后还是成功从手机上复原这些记录，从而揭发被告的罪行。

涉案的徐敬廷和龙子建早前认罪后，分别被判坐牢12个月和13个月。蓝闲泷的案件目前仍在审理中。