卫生部：人民力量党呼吁停打冠病疫苗贴文具误导性

卫生部针对人民力量党一则呼吁暂停冠病疫苗接种的社交媒体贴文发布声明，指贴文所引述的研究报告具有误导性。

反对党人民力量党6月17日再次在社交媒体发文呼吁卫生部暂停接种冠病疫苗，并在文中引述刊登于BMJ Public Health期刊的一份报告。贴文称研究员分析数据后，怀疑接种冠病疫苗是造成一些西方国家在2020年1月至2022年12月，死亡病例多于预期的主要因素之一。

卫生部星期一（7月22日）发声明说，刊登研究的期刊已在6月7日发声明，指出有关研究“并没有证实在冠病疫苗接种以及死亡病例之间有任何直接的因果关系”。

此外，与撰写报告的其中三名作者有关联的一所荷兰研究中心6月11日也发声明说，会针对报告的研究质量展开调查。随后，期刊也在6月14日为这份报告附上批注说，正在对此报告的质量和所传递的信息展开调查。

这也是人民力量党继5月29日后，第二次呼吁暂停冠病疫苗接种。那时它在声明中指疫苗造成副作用的病例上升，试图影射死亡病例高于预期与高接种率有关。卫生部6月3日驳斥有关指控“荒谬不实”。

卫生部也在星期一的声明中指出，人民力量党这次在贴文中承认所引述的研究尚无结论。

卫生部重申，冠病疫苗与任何药物或其他疫苗一样会有副作用。科学研究显示，接种冠病疫苗可对年长和体弱者发挥保护作用，减少他们因染冠病而患重症或死亡的风险，好处远大于副作用可能带来的风险。

当局指出，感染冠病后引发心肌炎（myocarditis）和心包炎（pericarditis）等后遗症的风险其实相当高。由于冠病时不时会出现新一波疫情，卫生部建议年长体弱者接种最新疫苗。