图书馆新“聊天书” 介绍建国元勋拉惹勒南生平与贡献

国家图书馆大楼一楼大厅两本巨型传记，其实是人工智能互动“聊天书”，公众星期二（7月23日）起可以利用语音或文字输入的方式，了解建国元勋拉惹勒南的生平与贡献。

这款聊天书（ChatBook）配合拉惹勒南授权传记下册《狮吼之声》的发布，星期一（22日）由总理兼财政部长黄循财启用，将一直展至今年10月21日。

国家图书馆管理局发文告说，拉惹勒南聊天书是图管局最新推出，也是首次公开展示的科技样品，由生成式人工智能驱动。聊天书展示新加坡国家档案馆的丰富资源、图管局馆藏，以及伍碧虹撰写的授权传记等，让公众通过多种媒介，了解拉惹勒南和新加坡的历史。

公众可通过语音和文字方式与聊天书互动，探索相关的书面资料、口述历史记录和照片等。

图管局总裁黄子鹏在文告中指出，由生成式人工智能驱动的拉惹勒南聊天书，凸显图管局采纳科技与读者互动的努力。当局希望这能让读者接触丰富的馆藏内容。

作者伍碧虹：望《狮吼之声》助人们思考拉惹勒南贡献

《狮吼之声》作者伍碧虹在星期一的发布会上指出，拉惹勒南除了具有深邃信念、广泛兴趣、远见卓识，以及有力的文笔和辩才之外，还兼具想象力和大胆创新能力，源源不断地为新加坡的建国实践提供策略和构想。

她说：“人们很容易遗忘拉惹勒南提出的想法有多么新颖。以1972年他提出让新加坡转型为全球城市的构想为例，‘全球化’这个词语当时甚至还没有被创造出来。审视他在这段时间的坚持与努力，会让你无法质疑他的预见能力和道德勇气。”

伍碧虹也说，现在人们最能够铭记的，是拉惹勒南1966年起草《信约》，以及制定外交政策时所展现的远见卓识。

她希望，《狮吼之声》能够提供有用的资源，带领人们思考拉惹勒南如何在一个充满危险的世界中，为保障小国利益所提出的原则和策略，以及探讨这些经验与当今挑战的关联。

传记上册《新加坡雄狮》 已在2010年出版

同样由伍碧虹执笔的拉惹勒南授权传记上册题为《新加坡雄狮》（The Singapore Lion），讲述拉惹勒南1915年至1963年的人生经历， 已在2010年出版。

《狮吼之声》目前只有英文版， 由新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院出版，并已在书店发售， 售价为65元9角（精装本）和55元9角（平装本）。