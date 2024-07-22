我国为加沙提供第四批救援物资 累计捐助逾1700万元现金及物品

我国宣布为加沙平民提供第四批救援物资。以哈冲突自去年10月爆发以来，我国在九个月内已向加沙捐助超过1700万元的现金和物品。

外交部长维文医生星期一（7月22日）在移交救济品的仪式上，宣布这项消息。

维文在仪式上致辞时说，加沙目前严峻的人道危机令新加坡人感到极度担忧和痛心。自以哈冲突爆发以来，新加坡人大力支持加沙的人道救援工作，由于加沙面对的粮食不足问题仍然很迫切，我国决定为当地平民提供第四批救援物资。这些物品包括约300公吨清真（halal）认证的罐头沙丁鱼，以及1000公吨白米。

维文说，这批救援物资代表新加坡一直以来为减轻加沙平民痛苦所展现的决心。新加坡也会继续同伙伴合作，确保物资迅速送达有需要的加沙平民手中。

最新一批物资将通过商业海运，从新加坡运往地中海小岛塞浦路斯的拉纳卡港（Larnaca），接着在阿拉伯联合酋长国和塞浦路斯的协助下运往加沙。

以哈冲突自去年10月7日爆发后，我国同年11月为加沙平民提供第一批和第二批救援物资。

新加坡上一次为加沙提供救济物资是在今年3月。我国当时派遣军机运送物资前往中东地区，在约旦武装部队的支援下，向加沙地区空投这批物资。

我国驻巴勒斯坦权力机构非常驻代表贺华吉、阿联酋驻新加坡大使馆临时代办扎比亚（Dhabia Al Mehairbi），以及塞浦路斯驻新加坡名誉领事拉贾博塞（Raja Bose），也出席了星期一的仪式。

新加坡外交部在星期一发布的文告中说，新加坡再次呼吁各方立即实行人道停火，立刻无条件并安全地释放所有人质。我国也促请各方允许人道救援在安全、无阻碍的情况下，紧急送抵加沙交给受难平民。