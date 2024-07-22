近173万元转手 女皇镇一五房式单位创组屋转售价新高

女皇镇一个五房式组屋单位以近173万元转手，刷新本地组屋的转售价纪录，比之前的纪录高出约14万元。

创下转售价新高的组屋位于玛格烈通道（Margaret Drive）的SkyOasis @ Dawson邻里，这个45楼的单位面积为111平方米。单位剩余的屋契有96年，比一般转售组屋来得长，较为少见，因为该邻里是选择性整体重建计划（SERS）的替代组屋。

根据建屋发展局的规定，于2022年4月7日前宣布的SERS计划，受影响屋主可在选购替代组屋后的七年，或领取钥匙后的五年，在公开市场上出售组屋，视何者为先。

据了解，上述五房式单位的原屋主受东陵福组屋区SERS计划影响，以约90万元购入替代组屋。因为要搬迁至私人住宅，屋主开价183万8000元出售手上的这套房，最终于今年4月以172万5888元易手，相信是该邻里的首宗转售交易。

此前，五房式单位的转售价最高纪录为158万8000元，一个在中峇鲁的文忠路，另一个在亨德申路。

东陵福组屋区在2014年纳入SERS，共有3480户家庭受影响，是本地历来最大型的SERS项目；选择附近杜生区（Dawson）替代组屋的居民皆已迁入。受影响的屋主除了可以获得一笔以市价估算的赔偿金，还能以津贴价格选购指定的替代组屋，或是优先申购新推出的预购组屋或剩余组屋单位。

创转售价新高的组屋单位除了地点优越，装修也精美。（ERA产业提供）

负责交易的ERA产业房地产经纪王蕙蕙透露，有两方人马争夺房子。买下房子的是一个有年幼孩子的本地家庭，看上房子的空间、优越地点和周围的基础设施。这个邻里和女皇镇地铁站之间的直线距离仅约250米，附近有小学、熟食中心和图书馆等。

专家：接下来会有更多类似价位交易

ERA产业主要执行长林东荣告诉《联合早报》，易手的单位除了地点优越，装修也精美，且窗外视野开阔无遮挡。虽然这次交易设下了非常高的新价位，但他相信玛格烈通道和杜生路一带，接下来会有更多类似价位的转售交易。

林东荣也强调，这样的转售价仍然只占整体转售组屋交易非常小的一部分，因为不是所有组屋都具备类似的特质。