白沙“再创我们的家园”工程陆续竣工 料2030年全面落成

白沙市镇接下来五到10年将迎来至少两个住宅项目，区内人口将增加约15％，达十五六万人。七年前宣布的白沙“再创我们的家园”工程陆续竣工，预计2030年左右全面落成。

其中，新商场Pasir Ris Mall（政府翻译引擎“新译达”译为巴西立广场）星期一（7月22日）正式开幕。房地产公司长春产业和嘉里建设在联合文告中提到，商场周边的其他设施将在未来几年陆续投入运作。

例如，衔接商场L1M层的白沙综合诊疗所新址将在今年底启用；毗邻的白沙综合交通中心将分阶段启用，巴士转换站将率先在2025年投入运作；商场外的市镇广场将在2026年建成；商场地下二层未来会直通地铁跨岛线的巴西立站。

白沙—榜鹅集选区议员、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在巴西立广场开幕仪式上致辞时说，白沙第一批组屋是在35年前建成的。这些年来，随着市镇的发展，居民需求也有所变化。例如，居民希望有更多购物和用餐选项，也希望当局翻新邻里的设施和空间。

张志贤：周边多项工程纳入新商场设计考量

他提到，巴西立广场开幕是白沙“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland，简称ROH）翻新计划的重要里程碑，也将为市镇注入活力。周边多项工程都纳入商场的设计考量。

第一，商场外的有盖市镇广场将成为居民新的社区中心，有助他们社交和参加不同社区活动，无须担心日晒雨淋；第二，衔接商场的综合交通中心设有冷气巴士转换站，未来也有三条地铁线供选择，它们为东西线、跨岛线和跨岛线—榜鹅延长线，方便居民出行；第三，全长1.2公里的“中央绿色大道”建成后，居民可以直接从商场步行或骑脚踏车到白沙公园，避开地面的交通。

张志贤说，白沙的ROH工程计划于2017年推出，如今一步步完成。“这是新加坡令人称奇的一点。我们能做长期规划，准备好资源，并落实计划，让新加坡人有更好的生活和家园。”

陈国明：将推出两预购组屋项目

也是白沙—榜鹅集选区议员的总理公署高级政务部长陈国明受访时说，白沙市镇目前有约13万名居民。“这里即将推出两个预购组屋项目，加上一些私人住宅，区内人口接下来五到10年内可增至15万至16万人。”

白沙市镇包括白沙东、白沙西和白沙中三个区。

陈国明提到，白沙是个相当成熟的市镇，有两组居民的占比较大。一是年长者，大多是30多年前就搬到白沙，一起建起这个市镇的居民。另一组是新婚和有年幼小孩的家庭。市镇理事会将继续举办活动和对话会与民互动，了解他们的需求。

据悉，白沙市镇居民中，50岁及以上的居民占37％。

问及ROH计划下的翻新工程何时全面落成，陈国明说，2030年是个合理的预估，因为跨岛线的巴西立站会在那时建成。

耗时约三年兴建的巴西立广场总楼面面积约3万4900平方公尺，分四层楼，有超过150个租户。商场也设有超过1000个脚踏车停车位和付费淋浴间。

有居民对餐饮选项增感开心 但有者忧塞车变越严重望有应对措施

白沙居民黄慧婷（29岁，健身教练）的住家距离这个商场约10分钟的巴士车程。她说，以往，白沙的餐饮选项有限，若要更多选择就得搭25分钟的巴士和地铁到淡滨尼商场用餐。“现在就无须跑这么远了。”

住在巴西立53街的芮珮榕（44岁，助理总监）说：“这一带的交通原本非常顺畅，但商场开幕后，平日下班高峰期和周末就开始出现塞车的情况。随着更多设施启用，我担心塞车情况会越来越严重，希望当局可以注意这方面，采取应对措施。”