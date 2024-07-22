历来最大规模 我国空军部队澳洲参与“黑暗行动”演习

新加坡空军部队正在澳大利亚北部的达尔文，参加代号“黑暗行动”的联合演习。除了加强与国际伙伴的合作，我国也会同外国空军的F-35型战机一起训练，从中学习和提升作战能力。

由澳洲皇家空军举办、两年一度的“黑暗行动”演习（Exercise Pitch Black），将于7月12日至8月2日在达尔文（Darwin）空军基地举行。这次的演习是43年来规模最大的一次，共有来自20个国家的4400多名人员和140多架飞机参与。

我国国防部星期一（7月22日）发文告说，演习为参演的空军部队，提供一个逼真且富有挑战的训练环境，让他们在空对空作战、空对地作战，以及日间和夜间监视和侦察任务等多种场景中，运用空战技术应对模拟威胁。

定期参演的我国空军部队，今年派出四架F-15SG型战机、六架F-16C/D型战机、一架湾流（Gulfstream）550型空中预警机、一架A330多用途添油运输军机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）和超过450名空军人员。

根据文告，添油运输军机将进行空对空添油作业。多种地基防空系统，包括SHIKRA雷达系统、ASTER-30型地对空导弹系统，以及SPYDER地对空导弹系统也会参与军演。

我国演习指挥官李美仪上校说，我国空军这回会与外国空军的F-35战机一起训练。新加坡目前共向美国订购12架F-35B和八架F-35A战机。

李美仪本身也是战机飞行员。她说：“这次大规模空战演习必将磨练我们的技能，完善我们的战术，并加强我们与其他成熟空军的伙伴关系。”