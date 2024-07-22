国大图书馆与淡马锡基金会推新计划 培养学生保存文化遗产

新加坡国立大学图书馆和淡马锡基金会合作，接下来两年计划培训多达120名学生，让他们加强对本地历史和文化遗产的知识，以及掌握数码技能，以便就文化遗产的保存，开发创新方案。

淡马锡基金会和国大星期一（7月22日）发文告，宣布推出这项名为“TF-NUS Heritage Champions”的项目。这个项目获得国家文物局的支持。

今年7月和明年展开两轮招募 每次最多60人

培训项目以高等教育学府的学生为对象，会在今年7月和明年展开两轮招募活动，每次招最多60人。

参与项目的学生将接受培训，以加强他们对新加坡历史和文化遗产的了解。他们也将学习保存和记录历史的数码技能，以及展开社区推广等技巧。培训期长达数周。

完成培训后，学生会有数周就保存文化遗产方面的挑战设计解决方案。学生可自己决定挑战主题，或从国大图书馆提供的课题和范围中选择。

接着，学生有机会向评审团介绍和说明自己设计的解决方案。评审团由国大图书馆、淡马锡基金会、文物局，以及新加坡文化遗产协会代表组成。

评审团将选出五项最佳方案，入选的学生小组会获得额外资源，以及培训与督导。他们必须在六个月的“孵化阶段”（incubation phase）内，初步试行自己的方案。

国大图书馆希望通过这个项目，推出最多10个文化遗产项目，由本地文化遗产团体、私人企业或政府机构继续发展和推行。

国大图书馆馆长彭丽珊副教授说，这个项目与国大图书馆专门保存知识与信息，以及记录和保管本地文化遗产的工作是相辅相成的。她指出，这个项目的核心对象是年轻人，希望他们能通过创新、活力以及新观点，让同辈以及后代新加坡人了解到，要展望未来就须了解自己的过去。