以绘画自我疗愈 意外开启斜杠人生

七年前靠绘画走出人生低谷，杨馨仪（30岁）如今当起斜杠青年，以绘画作为第二事业，寻求在绘画中表达自我，也聆听他人的故事。

杨馨仪七年前突然结束了一段恋情，原本打算在大学毕业后修读中文翻译专业文凭的计划也落空；接踵而来的打击，让她规划好的人生蓝图瞬间崩塌。

画作在社媒上渐获回响 开辟第二条事业道路

杨馨仪当时有一段时间几乎足不出户，靠着绘画来抒发情绪，并且把画作上载到社交平台上分享，作为与外界接触的窗口。她由此一笔一划地走出人生低潮，这段经历开启了她的绘画生涯。

杨馨仪在大学毕业后和许多年轻人一样找了一份安稳的全职工作，多年来在一家广告公司担任撰稿人。随着她在社交平台上发布的作品越来越多，逐渐在网上得到回响，她也因此开辟出第二条事业路径。

一年多前，杨馨仪开始在业余时间当插画家，偶尔到市集摆摊售卖作品和提供现场绘画服务，也在一家刺青店提供刺青设计服务。

对杨馨仪而言，绘画是个双向输出的工作，一方面在绘画的过程中自我疗愈，表达难以言喻的情绪；另一方面，在客户客制插画和刺青的过程中，了解他们的故事。

在分享最令她印象深刻的客制作品时，杨馨仪说：“客制刺青的过程特别有趣，曾经有名客户要求我为他刺潘多拉，原因是他难以乐观地看待身边的事物，因此想时刻提醒自己，在任何坏事的尽头必能找到希望。”

为兼顾正职和业余工作，杨馨仪一度几乎全周无休地工作。或许对不少斜杠青年而言，有一天能辞去全职工作，拥有更多休息时间是他们的最终目标。但杨馨仪享受这种忙碌的生活，并在全职和绘画工作的艰难平衡中，找到了满足感。

杨馨仪的公司非常支持她的个人事业，允许她把工作调整为三天制。

她说：“我每个月有正职工作的薪水，所以才有底气去追求我想要的艺术风格，并且回绝一些我不太喜欢的项目。我并不想全职做艺术创作，因为自己享受这种多元的生活。”