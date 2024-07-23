花园节“园丁杯” 时隔10年回归室内举办

“人们可能会认为‘园丁杯’就是让园丁参加的比赛，但其实过程中，种植花花草草少不了居民的帮忙，路过的人也能够参与其中，可以说是一种‘社区总动员’。”

第四次参加“园丁杯”（Gardeners’ Cup）比赛的陈美丽（60岁，制服供应商），是金殿路社区“奉献花园”（The Giving Garden）的负责人。今年，她将与另外四名园丁代表中区再次竞逐这项比赛。

“园丁杯”由国家公园局举办，是两年一度的新加坡花园节（Singapore Garden Festival）其中一项比赛，让代表各个社区的队伍进行一场友谊赛，为一个七米长、六米宽的花园做设计。

今年的比赛以“植物之趣”（Botanical Fun）为主题，由40个学校、机构、社区等组成五支队伍参赛。他们将于8月3日在新达会展中心场地举办的花园节上，向公众展示最终作品。这也是比赛时隔10年后，重回室内举办。

陈美丽受访时指出，为布置最终作品，他们可能要准备上百盆植物，包括一些备用的植物。由于种植植物需要时间，要准备的盆栽数量较多，所以她与团队邀请社区各个群体来帮忙。

“要种植上百个植物，单靠我们是种不完的，所以我要叫上我们中区的其他居民，像是小学生和打气功路过的人。我经常在社交媒体上分享我们预备过程中的点滴，久而久之，连不会园艺的居民也过来帮忙，目前已经有差不多上百人参与，从小学生到七八十岁的都有。”

除了园丁和社区居民，公园局也有专业人士加入到各个参赛队伍当中，提供指导。其中，公园局景观设计处副处长陈逸川（48岁）就加入了陈美丽的中区队伍。

陈逸川受访时说，他自去年就与居民开始讨论比赛事宜，包括选定参赛作品的主题，以及选择适合的植物品种。他与其他公园局同事自今年2月举办工作坊，带领参赛的园丁了解更多植物知识，并动手制作手工艺品。

中区队伍今年的参赛作品以“霓虹生物城”（Neon Biodiver (city)）为主题，在花园中呈现霓虹灯光，以及红树林、海岸、森林等元素，展示团队所构想的“城市花园”样貌。

确保植物能适应室内空调环境最具挑战

这次团队选择的植物种类，包括喜林芋属（philodendron）及凤梨科植物等。陈逸川指出，由于花园作品将于室内展出，因此最具挑战的部分，是要确保这些植物能适应室内的空调环境。

他说：“将一些植物带到室内，由于光照有限，可能影响它们通过光合作用维持生命。我们需要逐步将这些植物从户外转移到半室内环境，再转到室内，让它们适应。”

陈美丽说：“我们的园丁虽然懂得如何种花种菜，但还是有学不完的园艺知识。这个比赛每一次都有不同主题，我们能通过这样的活动，掌握更多知识。”

花园节将于8月3日至11日举行。除了“园丁杯”，活动还汇集本地及国际优秀的园艺和花艺设计师，在最佳花园设计比赛、阳台花园比赛、桌面花艺（Floral Table-Top），以及世界花卉之窗锦标赛等赛事中切磋。