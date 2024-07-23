骗子再冒充教师行骗 鲜花档老板险破财

又一起冒充学校教师的诈骗案。骗子一顿夸后，湿巴刹鲜花档档主不慎坠入骗局，好在朋友及时介入，戳破骗子技俩，避免档主破财。

近三个月，冒充学校或教师行骗的“学校骗局”层出不穷，陷入骗局的有床垫、颜料、画廊、装修、自行车、餐饮、摄影供应商等商家。虽然媒体报道不断，但还是陆续有业者以为生意上门，结果中计。

林培聪（41岁，数码营销业者）日前就告诉《联合早报》，他有一名在湿巴刹经营鲜花档的刘姓朋友（53岁），本月突然收到自称来自林景中学“李老师”的电话。

“自称是李老师的男子声称，有人向他推荐老刘（刘姓朋友）的园景作品，还听闻老刘为人可靠，审美观非常好，因此希望老刘能为学校活动提供总值3000元的植物，用来布置活动会场。”

由于刘姓朋友早前曾为大零售商提供过类似服务，林培聪在得知消息之初还为老友高兴。

“我以为他们已经见过面，而且勘察过学校场地，所以开始思考能怎么协助他。这时，老刘又发来了一张手机截图，引起我的注意。”

在这张手机短信截图中，“李老师”突然话锋一转，谈起学校的学生宿舍急需床垫一事，过后更直接发来一张1万8000元的转账截图。刘姓友人在回复中也没有表示任何怀疑，反而还想帮对方张罗购买床垫的事宜。

林培聪过后很快就接到刘姓友人的电话，对方兴冲冲地请他帮自己检查银行账号，查看这1万8000元是否已经到位。结果可想而知，刘姓朋友的银行账户里根本就没有这笔钱。

“我当时就感觉有点不对劲，仔细想了想后发现很可疑。‘李老师’提供的学校地址地图，点开后只看到学校的中文校名，而整个活动也没按政府规定要求商家提供公开报价（invitation to quote）。”

为了一探虚实，林培聪于是假冒鲜花档员工拨打“李老师”的电话，对方居然接听了。“他的电话号码是新加坡号码，却操着一口马来西亚口音问我床垫买了没有。我在电话里质问他，明明是一起花草交易，为何会变成床垫的买卖时，他听了马上改口说‘不要了’，接着匆忙挂断电话。”

根据林培聪的说法，骗子很可能搞混了招数，分不清自己在骗床垫还是花草，结果被揭穿。另一种骗子惯用的手法是，骗子以花草交易为借口，骗得受害人信任后，诱使受害者帮忙垫钱，向骗子指定的“供应商”（其实就是骗子本人）购买床垫。

商家信息公开 易被骗子取得

林培聪认为，骗子之所以盯上刘姓朋友，可能是他教育程度不高，又不谙英文和科技，被夸几句就蒙蔽了理性。骗子显然也抓准了七月7.7网购节刚过，业者想再趁机冲一笔业绩的心理。

对于这种骗案，从事数码营销的林培聪分析道，商家的联系号码和信息在各大电商平台都非常公开，骗子可随时任意获得，甚至可以通过买家评论和留言了解卖家性格习性和生意模式。

三个月内至少60人上当

新加坡警察部队6月26日发文告提醒公众，本地近来出现骗子冒充客户并介绍供应商形式的骗局。自4月12日来，已有至少60人上当，损失至少83万1000元。

骗子一般会冒充客户，通过电话或WhatsApp联系餐饮、装修、零售和服务业者，做出额外要求，或指定某种品牌，骗子还会介绍假供应商给受害者。在一些案件中，骗子会要求餐饮业者提供一些额外单品，如特定品牌的酒水。

警方建议公众，一定要确认和自己交涉的公司是否为正当商家，在与新供应商对接时不应提前付款。