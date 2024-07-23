世界花卉之窗锦标赛 海内外16名花卉艺术家同台竞技

时隔六年，新加坡花园节的“世界花卉之窗”将以全新的锦标赛形式回归。来自匈牙利、丹麦、日本、波兰、新加坡等地的16名海内外花卉艺术家将在赛场上同台竞技，发挥巧思和创意设计各具特色的花卉作品。

今年的世界花卉之窗锦标赛（Floral Windows to the World Championship）将于8月3日至5日在新达新加坡会展中心六楼举行。本届比赛首次加入现场创作的环节，参赛者将围绕六个不同主题来设计作品，一决高下。其中11名设计师是首次参与花园节。

来自匈牙利的花艺师陶马什·迈泽菲（Tamás Mezőffy，40岁）是首次参赛。迈泽菲受访时指出，由于他的成长环境亲近大自然，妈妈是园丁，所以他自小就在花草和动物等大自然环境中长大，让他对花卉产生浓烈兴趣。

迈泽菲15岁就参加首个园艺比赛。他说，尽管他曾参加过匈牙利、欧洲、迪拜等多个国际比赛，累积丰富经验，但他仍坚持在每场比赛都有不同的尝试，包括实验新的材料或运用创新技巧来完成作品，此次参赛也不例外。

来自中国的赵广隆（49岁，公司董事长）同样是首次参赛。他曾当过医生和创业公司老板等，直到在近40岁时，才开始发现对花艺设计的爱好。之后，他便报名上花艺班，以及参与游学和展览等活动，进一步探索这个爱好。

赵广隆说，他希望在此次比赛呈现“拥抱”的主题概念，聚焦人与人的和谐，以及人与植物的和谐。“我也希望在这次比赛取得进步，也希望来自世界各地的人能够喜欢我的作品、喜欢本次的花园节，让我的作品给大家也带来一点欢乐。”

新加坡代表期待与顶尖国际选手切磋

苏海雄（57岁）是此次参赛者中，唯一的本地花艺师，这是他第三次参与花园节。苏海雄最初是受一名花艺师的启发，开始喜欢上花卉设计，并全职投入这个行业。目前，他在这行已有逾30年经验。

苏海雄说，他期待通过这个比赛，与顶尖的国际选手切磋。“能代表新加坡参赛对我来说意义重大。我希望能磨练我的技能，迎接新的挑战，并从六名资深和著名的评委身上学习新的东西。”