竞消委促汽车代理商 取消保修限制

新车在保用期内可到独立车厂维修，但新加坡竞争与消费者委员会接获报告，指一些汽车代理商仍施加保修限制，要求车主仅在指定车厂进行维修或保养。

新加坡竞争与消费者委员会（CCCS，简称竞消委）星期一（7月22日）发文告提醒代理商和平行进口商，取消“保修限制”的规定，并且审查现有的保修条款和做法，以确保符合竞争法。

做法或违反消费者公平交易法令

竞消委还提醒，在保修期内所享有的权利方面误导消费者，例如让汽车销售人员对顾客说必须在授权车厂维修或保养才能获得有效的保修，这样的做法可能违反消费者公平交易法令（CPFTA）。

竞消委发言人回答《联合早报》问询时说，竞消委今年2月向26家代理商发函，提醒他们取消对所有已在本地分销或计划在本地分销的汽车品牌的保修限制。

“须澄清的是，竞消委并没有发现所有代理商都实施保修限制……竞消委发函后，与其中一家代理商合作，取消它的保修限制。”

保修限制导致授权车厂或收取更高费用

2017年12月的汽车零件供应市场调查发现，保修限制阻碍车主选择独立车厂，让独立车厂无法有效与授权车厂竞争，最终导致授权车厂可能收取更高费用，竞消委因此与主要代理商合作修改保修条款，取消这些限制。

尽管如此，竞消委仍接到报告，称部分代理商继续施加保修限制。竞消委因此于今年2月发函要求这些代理商在网站、行销资料及相关法律文件上取消保修限制。

竞消委也提醒消费者在购车时注意保修条款，并在不确定时向代理商查询。车主若在独立车厂进行保修，也应保留相关文件，避免索偿时出现争议。

随着车辆的数字化和电动化，竞消委关注汽车行业面临的新挑战，尤其是混合动力和电动汽车。

获取技术信息、诊断工具和软件对独立车厂至关重要。如果这些难以获得，可能影响竞争。汽车制造商和授权代理商应审查有关提供必要信息的做法，确保符合竞争法和公平交易法。

竞消委将继续监控行业发展，审查保修限制和必要信息的获取情况，并将采取执法行动，以保持市场竞争和保护消费者权益。