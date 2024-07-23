黄总理：拉惹勒南所信守“实干民主”是推动国家前进关键

人们要互助互爱，彼此关怀，共同致力打造一个更美好的家园，新加坡才能持久存在。总理兼财政部长黄循财说，建国元勋拉惹勒南在《信约》初版中提出的“通过互相帮助来实现幸福与繁荣”的“实干民主”，是推动国家前进的关键。

黄总理星期一（7月22日）下午为前国会议员伍碧虹撰写的拉惹勒南授权传记下册《狮吼之声》（The Lion’s Roar: The Authorised Biography of S. Rajaratnam, Volume Two）主持发布仪式。

2006年逝世的拉惹勒南是我国首个内阁的成员之一，1965年至1980年出任我国首任外交部长、1980年至1985年出任第二副总理，以及在1985年至1988年出任我国首位总理公署高级部长。他也曾出掌文化部和劳工部。

黄总理在20多分钟的演讲中，向这位建国元勋致敬。他说，纪念拉惹勒南的最好方式，就是通过互相帮助来追求幸福和进步，让新加坡成为一个“实干民主”（democracy of deeds）国家。

他说：“我希望这本书能够激发新加坡人，进一步讨论如何实现这一目标，以及我们又如何采取实际步骤，日渐朝着不分种族、言语或宗教，团结一致的理想迈进。”

“实干民主”是拉惹勒南独创的词汇，在1971年的一场社区活动上首次使用，用来强调新加坡需要以行动彰显的民主、解决实际问题的民主，而不是高谈阔论的民主。

黄总理举三例子 展现受拉惹勒南演讲与著作启发和鼓舞

黄总理也说，他非常敬仰拉惹勒南，每次阅读他的演讲和著作，总能发现一些令人启发和鼓舞的内容。在发布会上，他举了三个例子。

首先，新加坡须保持开放，并与世界接轨。拉惹勒南1972年提出让新加坡成为全球城市的愿景，通过成为金融、贸易和物流枢纽，在全球化进程中受益。

“正如拉惹勒南所料，与全球网络接轨让我们克服国土面积小和缺乏腹地的劣势，为人民创造了增长和繁荣。”

不过，如今保护主义和经济民族主义抬头，新加坡也面对设立贸易、投资和人才壁垒的压力。对此，黄总理说：“拉惹勒南曾警告，为赢得选举而采取保护主义的政府，将带领新加坡走向不可逆转的灾难。”

其次，新加坡人必须保持团结。拉惹勒南认为，在社会刚形成时，人们会接受艰苦生活和自我牺牲，社会因此繁荣。但随着时间推移，生活变得较舒适后，这种团结感就会削弱。人们在社会上失去锚点，开始追求个人利益，最终让一切分崩离析。

黄总理指出，这就是为什么政府致力于扩大共同空间，保持社会团结，在面对任何有争议的问题时，以凝聚共识的方式，尽可能地团结新加坡人。

第三，新加坡有能力决定自己的未来。拉惹勒南曾指出，成功社会的历史趋势是走向衰落，但趋势不是命运，没有什么是注定的。

黄总理说：“我相信，只要我们齐心协力，就有能力逆势而上，让新加坡继续保持卓越非凡。更重要的是，我们有决心在现有的基础上，推动新加坡不断前进和提升。”

多名现任和前内阁成员出席发布会，包括荣誉国务资政吴作栋、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、曾任外交部长的前副总理黄根成和贾古玛教授、外长维文医生、数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，以及人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生。