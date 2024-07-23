失信逾9万元赌球还债 前高级警曹长判监52个月

三年内失信赔偿金和查案时缴获的现金共9万多元，还伪造文件制造受害人已经收到赔偿的假象，前警方调查员知法犯法，用不义之财赌球和支付个人开销，被判入狱52个月。

被告穆罕默德丹尼尔（Mohamad Danial bin Mohamad Nazali，34岁）面对23项失信和18项伪造文件的控状。他早前已经承认其中13项，余项交由法官星期二（7月23日）下判时纳入考量。

根据案情，被告在2009年加入新加坡警察部队，2016年起在勿洛警署担任调查员。他在2017年7月至2020年10月期间犯案，案发时已获擢升为高级调查员，是一名高级警曹长。

被告当时的职务包括调查案件，以及处理罪犯偿还受害人的赔偿金等。把赔偿金交还给受害人时，被告必须让受害人在确认书上签字，证明收到赔偿。

案情显示，被告在2020年10月负责一起失信案时，在警署接过涉案人赔偿受害者的约1万7324元，但他并未把赔偿金交给受害者，而是模仿受害者签名，伪造确认书掩盖失信罪行。

2019年5月，被告在侦办另一起失信案时，到涉案人家中查案，起获约5954元现金，但他并未上报该笔款项，而是悄悄把这笔钱花掉。

信贷资料显示被告欠巨债 上司令翻查揭发伪造确认书

2020年10月，被告的上司收到被告的信贷资料，发现被告欠下一大笔债务。上司于是嘱咐下属查看被告的办公桌和橱柜，结果查获一些确认书的复本。

被告事后被问话，承认失信款项。调查也发现，被告为了赌球和支付个人开销，曾向数名同事和借贷公司借钱。

在犯案的三年里，被告一共失信9万零96新元和2400港元（约417新元）。这笔钱都被他用来偿还债务、赌球和支付个人开销。

被告在2020年10月17日被捕，同月22日停职。

控方指出，被告当时欠下的债务大约是他工资的三倍，他在三年内失信来自24起案件的9万多元，把这笔钱用来偿还贷款和赌博。

有鉴于被告违背警员应有的诚信，滥用职权犯案，败坏警方声誉，至今也仅赔偿7600元，控方建议法官判他坐牢52个月至55个月。