邻居种整排香蕉树 居民：忧引猴群

武吉知马一带私宅居民申诉，邻居在周边种了许多香蕉树，担心引来猴群，惊扰生活。其中一名邻居说，从未看到猴子，一旦造成影响，愿意移除果树。

住在武吉知马华登坡一带的私宅居民叶先生向《新明日报》申诉，指他最近在住家附近发现有猴群出没，担心邻居们种植的香蕉树，会引来更多猴子。

“我几天前看到有四只猴子在我邻居家外攀爬，还爬上房梁，想到这附近有这么多香蕉树，我担心它们是来‘侦察’，之后会引来更多猴群。”

记者到场观察，确实发现有不少人种植果树，甚至是在路边走道旁种了一整排香蕉树，还有不少香蕉已经成熟。除了香蕉树外，也有居民种植菠萝蜜树、龙眼树等。

附近女佣受访时透露，不久前确实看到有猴子在自家楼上出没，但并未进门，很快就走开。

记者也找到一名种植香蕉树的女居民，她受访时说，住了10多年，从未在附近看到猴子。“这里有很多户单位都种植了果树，而且种了很多年，从未见过有猴子出没。如果真的有影响，想必政府也会派人来提醒我们，我们也愿意将住家外面的果树移除。”

刚搬来六个月的贾斯汀（39岁，牙医）受访时说，他没见过猴子，因此觉得这不是什么大问题。

从事医疗行业的居民汤英伦（45岁）则说，他住了10年，一直都没见过“猴踪”，但倘若真的出现猴子，还是希望邻居们能考虑移除果树。“我会担忧家里孩子的安全。”

完整报道，请翻阅2024年7月23日的《新明日报》。