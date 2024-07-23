爱之病传女友婚后迫她继续卖淫 软饭男判监

患爱之病的软饭男把病毒传染给女友，还要她站街卖淫，甚至在与她结婚生子后，还要她继续赚肉金养家，男子被判坐牢20个月。

被告是现年37岁的男子，他共面对18项抵触妇女宪章的控状，指他为女友拉皮条、靠肉金为生等。他承认其中四项控状，余项则交由法官下判时一并考虑。

法庭谕令媒体不得报道任何会泄露被告和被告妻子的名字，以及其他可能揭露他们身份的资料。

案情显示，被告和现年44岁的妻子在网上相识，并于2014年开始约会。被告一开始就告诉女方，他是人类免疫缺陷病毒（HIV）感染者。

交往初期，两人就同居在租屋处。2014年某天，由于他们没钱付房租，被告就提议女方去卖淫，以赚取“快钱”。女方最初不同意，然而被告最终以经济拮据为由说服了她。

2014年到2018年间，两人会前往芽笼“拉客”，女方一般会在路边等被告为她招揽嫖客，被告之后会护送她和嫖客到酒店，并在外面等他们“完事”。他也指示女方若遇到任何麻烦就打电话给他求助。

女方收费70元提供手淫、口交服务，性交服务则收费80或90元，两人会用这些钱来支付他们的饮食和房租等开销。四年间，女方卖淫赚了至少500元。

让女方向嫖客隐瞒病情



女方是在2017年9月被诊断出患爱之病，据双方所知，她是从被告那里感染病毒的。尽管如此，她仍继续提供性服务。

被告让女方向嫖客隐瞒病情，并指嫖客若知情，便不会接受她的服务。女方虽同意，但也曾告诉被告她想向嫖客坦白，却被被告劝阻。

女方在2018年发现怀了被告的孩子后停止卖淫，两人同年7月结婚。不过，2019年当她生下孩子后，被告又要求她去赚肉金，指孩子出世后开销增加。尽管女方不愿意，最后在被告的坚持下还是重操丑业。

完整报道，请翻阅2024年7月23日的《新明日报》。