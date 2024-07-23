少妇与一岁幼女坠楼亡 验尸庭揭母曾忧心女儿发育迟缓

丈夫带儿子到教堂做礼拜，妻子与一岁女儿留在家中休息，岂料丈夫三小时后回家时找不到妻女，看见警方拉封锁线，询问警员是否有两具尸体，才得知妻女已坠楼身亡。

庭上也揭露，案发前，女子曾因女儿发育迟缓和体重轻而担忧，在家中显得无精打采。

这起家庭悲剧发生在2023年11月5日，死者是33岁女子和她的一岁女儿。验尸庭星期二（7月23日）针对母女俩的死因展开研讯。

为保护女童的兄长，验尸官谕令媒体不得报道死者和其亲属的姓名，以及案发地点。

警方调查员供证时说，女子与丈夫和一双儿女居住在一组屋单位。

案发当天早上，一家人原本要一起到教堂做礼拜，但女子称一岁女儿身体不适，要与女儿留在家中。于是，丈夫在早上约10时30分带了儿子上教堂，女子与女儿则在家中休息。

带儿子出门后，丈夫曾一度发短信告诉妻子儿子弄丢了水瓶，但没有得到回复。由于妻子在照顾女儿时不会时常看手机，丈夫因此没有察觉不妥。

中午约12时35分，一名居民晾衣时看见窗外有物体往下坠，随后连续听见两次重物落地的声响。该居民查看后发现女子与女童卧倒在组屋楼下，于是立刻报警。

女子与女儿过后被当场证实死亡，验尸报告显示两人的死因是因为身体多处受伤。

新加坡警察部队展开调查时，在组屋18楼和19楼的楼梯间发现一张椅子，而死者家中也有相似的椅子。

女子的丈夫在下午约1时30分回家时看见警方拉起封锁线，妻女不在家中，而妻子的手机正在房内充电。找不到妻女的他随后下楼询问警员是不是有两具尸体，最后通过照片确认妻女已坠楼身亡。

女子两产后未发现有精神状况或产后抑郁

女子的丈夫告诉警方，妻子2019年生下儿子后情绪比较容易失控，这两年才逐渐好转；妻子也因女儿发育缓慢、体重较其他同龄孩子轻而感到担忧。她在产后也常与女儿一同躺在床上，显得无精打采。

女子的父母也发现她变得沉默寡言，也较少替孩子们拍照。然而，父母案发两天前与女子见面时，并未发现她有任何异常。

调查显示，女子两次生产后的医疗报告都未发现女子有任何精神状况，或有患上产后抑郁的风险。

警方的调查已经排除他杀的可能。

验尸官将择日发表研讯结论。

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