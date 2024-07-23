不是“家己人”华语也不流利 唐振辉当和事老调解两潮团纠纷

不是潮州人或“家己人”，华语也不流利，却无碍文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉当和事老，促成本地两大潮团从对簿公堂，走向庭外和解。

义安公司和潮州八邑会馆去年底在主管华社事务的唐振辉见证下签署和解协议，化解长达六年的纷争。双方皆对唐振辉从中斡旋调解表示感谢。

唐振辉受访时说，能协调两大潮团平息干戈，是他出任华社联络组主席以来，其中难忘的经历之一。

“很高兴能够出一分力，也很欣慰两方最终达成协议。这不是我一个人的作用，关键是双方都有意愿寻求和解之路，最终取得良好成果，两方都有很大的功劳。”

义安公司和潮州八邑会馆的纷争起因于2017年义安计划重新发展潮州大厦，要求半个多世纪以来，同在一个屋檐下的潮州八邑会馆搬离。双方无法就搬迁安排取得共识，原定在2018年7月1日启动的大厦重建工程也一再拖延。谈判破局后，两个潮人组织于2018年底互相发起诉讼。

疫情期间调解纠纷遇挑战 拟协议须顾及两方尊严地位

唐振辉2020年7月受委为文社青部长兼律政部第二部长，在同年11月接掌华社联络组前后，已开始频密走访不同的华社组织。身为前律师，他对当时涉及义安公司和潮州八邑会馆的民事诉讼案已有所了解。

在一次走访潮州八邑会馆谈及此事后，唐振辉答应对方提出由他协助调解纠纷的请求。“与同事商量后，我们认为若有机会化解这个僵局，不妨一试。”

2021年初至年中左右，唐振辉分别与义安和八邑的代表见面，一般在饭局或喝咖啡等非正式场合。

那时正值冠病疫情期间，为遵守社交安全距离措施，每次碰面只能五人或八人小组。两边往返协调数个月后，唐振辉认为两方分歧缩小，建议各派代表到他的律政部办公室磋谈。

再隔几个月，他终于首次在双方在场情况下正式进行调解。那天七八个小时闭门磋商，一招打铁趁热的协商技巧，发挥临门一脚的作用。

“我先安排两方代表在不同会议室，我来回穿梭，了解各方立场。到最后，我感觉已找到契合点，跨越分歧已在望。正当他们要离开，我说：等一等，让我把你们同意的事项写下来，于是立刻回到我的办公室拟好协议，然后递交给他们。”

两团体去年12月7日在潮州大厦签署协议。协议规定双方不得对外公布和解细节和条款。

为符合那时的人数和安全距离限制，调解过程拉长。但唐振辉认为，必须与两方分头见面，反而让他与双方都建立起紧密联系，如果一开始就让两方同处一室接受协调，未必能迅速有进展。

“一切努力是值得的……两个团体若走到得在法庭分输赢的地步，输的是整个社群。这起纠纷的本质未必涉及钱或产权，而是交情和颜面。一旦了解这点，就知道在拟协议时，须顾及两方的尊严和地位。每当发生这类纠纷，必定会削弱本地华社组织以及社群认同感，所以我认为，协助各方结束纷争是至关重要的。”

“局外人”身份 得以客观协调

身为广东人的唐振辉认为，这个“局外人”身份，恰恰让他以更客观，不偏袒任何一方的视角，按过去他当律师时协调诉讼两方解决问题的方式去应对。

自认华语不灵光的他，与两团体洽谈，使用掺杂英语的华语。他笑说：“我大概三分之二时间讲华语，其余时候讲英语，大家都能沟通。”