唐振辉：防止外来干预法令是为保护我国利益

防止外来干预法令是为保护新加坡利益，并非针对任何社群或国家，而部长领导的华社联络组远在这项法令制定前已成立，无论有无外来干预，都必须支持华社从内部建立韧性、建立新加坡华人核心认同。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉说，防止外来干预法令与政府通过华社联络组联系华社是两回事。法令是让政府在我国社会出现外来干预时能采取行动，华社联络组的工作是协助新加坡华人社群从内部建立核心文化与身份认同，有了这个核心力量，自然也会有抗衡外来干预的能力。

部长是针对记者提问政府通过华社联络组发挥领导力、积极联系华社组织，是否也是为应付外来干预，做了明确阐明和区分。

华社联络组成立于2000年，由政务官和议员组成，除了促进政府与华社的关系，也加强政府对华社的了解。副总理兼贸工部长颜金勇、教育部长陈振声、卫生部长王乙康等都曾领导过这个小组。

总理兼财政部长黄循财7月13日在新加坡黄氏总会100周年庆祝会致辞时，强调政府同华社保持密切联系的决心，而政府也会为华社联络组引进新成员，让年轻一代领袖同华社建立紧密的关系。

今年2月，内政部首次援引防止外来干预（对应措施）法令（简称FICA）相关条文，把本地商人陈文平列为具政治影响力者，这在华社掀起一些涟漪。唐振辉强调，法令不是针对任何群体或国家，而是为保护新加坡的利益。

陈文平是入籍我国的香港移民，多年来活跃于本地基层和华社。当局评估，他有可能受外国势力影响，并愿意促进对方利益，而他所从事的活动是为了在本地推进一些政治目的。

FICA于2021年10月通过，旨在抵御外来势力通过敌意信息宣传，或是本地代理人来干预我国内政。有关具政治影响力者的条文则于去年12月29日生效。

政府制定法令无针对性 具政治影响力者名单非草率

对于法令下的首名“具政治影响力者”是本地华社一名活跃成员，唐振辉认为，社群内有些人产生疑问，是可以理解的。一些人也担心在与外国机构打交道时会不经意地“踩红线”，唐振辉说，当局很难罗列清单，说明什么可以做或不可以做，毕竟具体的干预行为因情况而异。

“对于是否将某人列为具政治影响力者，政府绝对不会草率决定，必定有清楚的指标。我理解一些人有疑问，我会告诉他们不必担心。其实，无论是华社联络组成员或其他内阁同事，我们在同华社组织接触时都会强调，制定这个法令不是为了针对哪些群体或国家。”

内政部也刚在7月11日宣布，有意将与人民行动党有着密切共生关系的全国职工总会列为具政治影响力者。上星期五（7月19日），它也首次援引FICA相关条文发出账号限制指示，针对与外籍男子郭文贵相关的95个社交媒体账号发出屏蔽限制。

唐振辉指出，对于源自外国、具有敌意的宣传活动，政府须能应对和制止，以免影响我国社会稳定与和谐，法令是要更好地应付这方面的威胁。