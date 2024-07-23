回馈社区助人为乐 九人获颁少年旅总统奖

义安理工学院会计专业二年级学生邓凯恩（18岁），自小学三年级起就加入少年旅。中学毕业后，他仍不时回母校花菲卫理学校参加活动，指导学弟。

去年他参与为少年旅初学者筹办的竞赛活动，负责设计其中两项游戏，还在活动中为嘉宾与少年旅干部等出席者担任介绍讲解。他展现出的卓越领导力和策划能力，让他荣获今年的少年旅总统奖徽章。

星期二（7月23日）在总统府举行的第20届少年旅总统奖颁奖礼上，共有九名少年旅成员获尚达曼总统授予总统奖徽章。这个奖项是授予我国杰出少年旅成员的最高荣誉，成员们必须在至少六年时间内接受严格考验，展现杰出领导才能与社区服务精神，才能获得奖项提名。

邓凯恩说：“父母常教导我，施比受更有福，我在少年旅也学到这个价值观。这将成为我人生很大的动力，鼓励我做更多的事来服务他人。”他希望将来能成为一名律师，继续帮助与服务更多人。

莱初获奖者中一才加入少年旅 获肯定感意外

就读于莱佛士初级学院二年级的塞缪尔（Jeffrey Samuel，18岁）也是今年的获奖者之一。他作为主要策划者，与同年级的伙伴一起为校内的少年旅学弟们设计了小型的体能运动及技能挑战，并陪着学弟们一起参与。

他受访时说，自己中一才加入少年旅，想不到能够得到这项荣耀的肯定。

“我觉得这个奖项代表了我在少年旅的成长，尤其是自信心方面。少年旅让每个参与者都有机会接受领导力的考验，我也很幸运地得到这个机会。在领导他人的同时，自信心也慢慢建立起来，让我相信自己的能力。毕竟有时也会怀疑自己是否能完成任务，但最终我还是克服且成功了。”

除了少年旅的活动，两人都分别参与了不同的社区义工服务。邓凯恩曾在去年理工学院开学前，参加了惠爱社区中心（FaithActs）的义工活动，四个月内每周一到两次拜访行动不便的独居长者，给予他们基本照料和爱心陪伴。

塞缪尔则是利用假期时间到圣安德烈外籍客工医疗中心参与义工服务，除了协助一些简单的运作服务，他也为中心的医疗人员和不谙英语的客工充当翻译，确保客工得到更妥善的治疗。