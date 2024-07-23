骨痛热症病例今年累计逾万起 专家：仍处可控范围

今年截至7月20日，本地骨痛热症病例已累计1万起以上，超过去年全年的病例总数。专家认为，尽管病例居高不下，但是比起2020年和2022年超过3万起病例的纪录，今年的病例仍处于可控范围。

本地上周新增236起骨痛热症病例，比起前一周减少55起。然而，每周通报的病例还是很多，今年累计的数量已达1万零110起，每周通报的病例都比去年多，去年一整年的病例约为9950起。

根据国家环境局网站截至星期一（7月22日）的数据，全岛目前有70个骨痛热症活跃区，其中10个活跃区是病例超过10起的黑区。

裕廊西1道和42街累计病例达103起，并且还在快速传播。岗沙路（Gangsa Road）和贲耐路（Benoi Road）的传播也仍在持续，通报的累计病例分别达410起和47起。

之前累计52起病例的海希德径（Hindhede Walk）、103起病例的裕廊西41街，以及66起病例的裕廊东1道31街的情况已获得控制，不再是活跃区。

专家：病例或不会再创新高 但不容忽视

苏瑞福公共卫生学院传染病系主任许励扬教授受询时说，2020年共有3万4872起骨痛热症病例，是一项纪录高点，今年的病例看起来不会再创新高，但也不容忽视。

“本地当前有很多地区的伊蚊数量很高，这将继续推动骨痛热症的循环传播。”

李光前医学院传染病建模助理教授林觉涛博士认为，近期的骨痛热症病例保持在每周200例左右，与2020年和2022年的情况仍有明显差距，当时每周可通报高达1700起病例。

他指出，本地的环境因素如建筑物年龄增加、降雨量和温度升高都会导致病例增加。“人口的免疫水平较低使我们的居民对出现的新病毒更加没有抵抗力。同时，日益城市化和人口密度高也会增加人与蚊子的接触，使伊蚊繁殖和叮咬的机会越来越多。”

将推出数种疫苗 为没有感染过骨痛热症等人群提供保护

国家传染病中心临床主任苏安·华素医生受访时则透露，本地即将推出几种新的骨痛热症疫苗，现有数据表明这些疫苗能针对不同变种的骨痛热症，提供更好的保护，包括没有感染过骨痛热症的人群。

国家环境局医用昆虫学家柳倩亭副教授指出，本地大多数伊蚊是在居民住家中发现，如果每个人都尽责杜绝家中蚊子的繁殖，将极大地帮助我国消灭蚊子。

“环境局实行伊蚊绝育试验计划已有八年，所以蚊子数量逐渐在减少。从2019年到2022年的数据显示，在我们连续几年释放带有沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊的地区，蚊子数量减少了超过80%，居民感染骨痛热症的可能性比其他地区的居民低77%，这是一个非常好的结果。”

她也强调，当局会逐步将伊蚊绝育试验计划推广到更多地区，但是居民应定期做好灭蚊五大步骤“B-L-O-C-K”，并保持不乱丢垃圾的习惯，这样才是阻断蚊子滋生最有效的方法。