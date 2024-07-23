AI虚拟病患助精准找到血管 科技助力护士练习提升专业技能

人工智能虚拟患者形象，不仅能与护士对话交流，当护士在模型手臂上练习注射时，电脑上的虚拟手臂还会显示血液流向给予实时反馈，有助护士更精准地找到血管。

新加坡国立大学医学组织卓越护理中心，星期二（7月23日）举办首届护理研讨会与年度护士节庆祝晚会。共有300多名护士参与研讨会，上述人工智能辅助扎针练习是研讨会现场展出的游戏项目之一。

在现场，卓越护理中心团队不仅为参与者设计了密室逃脱主题的医学论文和专业知识问答，护士也可尝试戴上虚拟实境的头戴设备，在数码空间练习为病患处理伤口、导尿等临床工作。

在研讨会现场，护士戴上虚拟实境的设备，在数码空间练习为病患处理伤口和导尿等临床工作。（国大医学组织提供）

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高在护士节庆祝晚会上致辞时说，随着人口老龄化和医疗需求日益复杂，医疗保健行业须要转型，所有人都必须适应变化，“致力于持续学习和创新至关重要”。

马善高指出：“我们必须利用科技提高效率，提升患者治疗结果。虽然这将带来改变，但我们必须调整流程，并将这些科技应用无缝融入其中，才能获得益处。”

在护士节庆祝晚会上，卫生部护理总监许宝玲（左起）、国大医学组织集团首席护理总监许晓兰博士、国大医院护理总监许慧玲博士、卫生部兼数码发展及新闻部高级政务部长普杰立医生、国立大学医学组织董事主席谢福华、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、国立大学医学组织首席执行官杨启源教授，以及黄廷方综合医院与裕廊社区医院护理总监黄素真一同切蛋糕。（邬福梁摄）

国大医学组织卓越护理中心指导委员会主席朱恺丽受访时指出，与日常的课堂学习和临床工作相比，创新的游戏化教学项目希望在压力较小的场景中，帮助护士巩固知识和训练技能。

通过更互动方式 让医学论文内容更生动

朱恺丽也是国大综合诊所护理教育者，她说：“我们越来越意识到下一代年轻护士的学习方式与以往不同，通过更互动的方式，能让枯燥的医学论文内容更生动，不再那么有距离感。”

同时，国大医学组织这个月起也面向医疗集群内的执业护士群体，推出按需微学习课程（Micro-learning on Demand），课程的试点系列内容着重于综合医疗护理。

朱恺丽提到，该课程内容每集10分钟左右，让护士可以利用碎片时间自主学习。“在日常紧张的工作中，护士的时间都很宝贵，简短的课程设计能帮他们累积知识，积少成多，用有限的人力资源创造最高生产力。”

护士除了照顾病患 也鼓励人们调整生活方式

另一方面，马善高也提到，多年来，护士不仅在医疗机构内照顾病患，还在社区和患者家中照顾他们。“如今，护士不仅要照顾病患，也要鼓励人们调整生活方式和习惯，处于更好的状态，避免生病。”

国大医学组织卓越护理中心于今年5月在国大综合诊所试运行了综合护理外展项目试点，让来自国大医院、黄廷方综合医院、亚历山大医院和国大医学组织区域卫生系统办公室的四名护士交换轮岗，为他们开拓视野。

国大医学组织集团首席护理总监许晓兰博士受访时说，护理外展试点是一个同僚观察项目，旨在促进护士了解社区、基层、急诊等不同医疗机构各自的护理需求，目的是改善患者的综合护理体验。

她提到，除了很专精的本职科室工作外，综合护理也要求护士对整体的护理流程和工作有更深刻的理解。

许晓兰也说：“护理工作未来的发展趋势是向社区和居家场景延展。我们的服务不应停留在医疗机构内，在患者出院后也要关注后续情况，力求能够协助病患长期管理慢性病。”