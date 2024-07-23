无人机传感器失灵 坠公寓内幸无人伤

一架商用无人机飞出当局批准的范围，坠毁在毗邻的公寓园地内，没有人在事故中受伤。新加坡民航局已下令涉事公司停止所有无人机的操作。

这起意外发生于上星期五（7月19日）傍晚约6时，地点是波那维斯达的一品雅居（One-North Residences）公寓。当时操作无人机的是本地商用无人机业者H3 Dynamics。

民航局星期二（23日）回复媒体询问时说，事发当天，H3 Dynamics操作的“Hexadrone TUNDRA 2”型号无人机，获准在纬壹城的PIXEL创新空间上空飞行。

公司当时正在为设置新的无人机指挥控制站进行测试。初步调查显示，无人机在第八次起飞时，因为定位传感器失灵，导致它偏离飞行范围，坠落在毗邻的公寓内。

民航局说，H3 Dynamics不得在有关调查完成前继续操作无人机，当局也禁止Hexadrone的TUNDRA 2型无人机在本地使用。至今未有其他同款无人机在本地注册。

民航局已指示所有持无人机操作许可证的业者，检讨他们的安全程序。

H3 Dynamics成立于2015年，主要业务是利用无人机检查建筑外墙。旗下子公司H3 Zoom曾在2018年与建屋发展局合作展开试验计划，用无人机检查组屋外墙，以提高维修效率。

民航局司长（无人系统政策法规和运营）马兰帕拉马纳坦（Maran Paramanathan）在回复中说：“出于安全考量，我们在进行全面调查期间，让业者暂停操作无人机，并禁用这款无人机。我们也促请所有用户，安全和负责任地使用无人机。”