陆军与平价合作 四军营开设无人便利店

本地军营大多位置偏远、交通不便，营区贩卖部的营业时间也有限，阿兵哥晚上饿了要找零食充饥不太容易。为改善这个情况，新加坡陆军部队与平价集团合作，在四个地点开设无人便利店，让士兵可以更方便地购买零食和饮料。

第一家开设在军用设施里的雀喜（Cheers）无人店，今年4月在新加坡武装部队的渡轮码头启用，另外三家则先后设在金文泰军营、克兰芝第三军营，以及位于林厝港的双溪格当军营（Sungei Gedong Camp）。

士兵只需要扫描平价集团手机应用上的付款QR码，或用信用卡、转账卡轻触读卡器，即可进入24小时营业的智能化无人店，每次最多允许四个人同时购物。

店内屋顶设有多个摄像机，货架上也有重量感应器，阿兵哥取下商品，人工智能系统就能识别出来，再把它们加入虚拟购物车。当人一踏出闸门，系统就会自动扣款。据观察，店内商品价格与其他雀喜无人店无异。

目前，全岛有12家雀喜无人店，包括设在军用设施的四家。

《联合早报》记者日前走访双溪格当军营的无人店，这里距离最靠近的文礼、蔡厝港邻里中心，也要30分钟至45分钟的巴士车程。

营内设无人店 见习士官赞不绝口

见习士官翁和风（18岁）受访时，对营内设立无人店赞不绝口。“原本我以为需要叫配送或自己带零食进来，现在有了便利店，就很方便。”

陆军作战勤务支援指挥部（Combat Service Support Command）策划处处长叶俊宏六级军事专才（42岁）说，陆军一般会考虑在住宿人数较多的军营设立无人店。在智能科技的辅助下，业者也能实时掌握和调整商品供应情况。

叶俊宏说，陆军现阶段计划再开设九家无人店，接下来会通过公开招标委任业者。除了雀喜，本地其他无人店业者还包括7-Eleven、Octobox和Pick&Go。

平价集团发言人受询时说，采用人工智能和机器学习等技术的雀喜无人店，可为消费者提供更多便利，尤其是那些平日难以取得日常必需品的人。

无人店近年在本地发展，过去七年新增至少16家，大部分设在校园内。去年11月，新加坡企业发展局和资讯通信媒体发展局联手推出更新版零售业数码化蓝图，将无人商店作为支持零售业中小企业数码转型的解决方案之一。