唐振辉：如今更须支持本地华社巩固身份认同

本地宗乡会馆面对传承的压力，加上世界多国转向内视和抗拒多元开放，主管华社事务的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉认为，政府通过华社联络组发挥领导力，在兼容多元文化的前提下，支持华社建构新加坡华人独特的身份认同，如今显得更重要。

目前，汇集和梳理新加坡华族文化现象与特色的工作正在进行。唐振辉说，这个项目即将推出，以更好地呈现、保存以及传扬本地华族文化内涵与特质。

唐振辉2020年11月接掌华社联络组，如今将近四年。他上个月底接受《联合早报》专访时，强调包括他在内的第四代领导团队，对保存和推广本地文化的重视，也数次提到华社联络组继续存在的价值和意义。

“我们如今须大力培养新加坡华社的身份认同，我认为这项工作须要政府发挥领导力去集中落实。”

多年来，本地宗乡会馆与社团面对引进新血和栽培接班人的挑战。

唐振辉说，这虽不是华社独有的问题，但这些早年由中国南来先辈成立的团体，以地缘血缘凝聚同姓同乡，今日在一些年轻人看来，未必合时宜。

政府须发挥领导作用 凝聚华社支持身份认同

他认为，政府须持续发挥领导作用，不仅对会馆社团，也包括凝聚广大华社，如文艺诗社和歌台群体，大力支持新加坡华族身份认同的建构。政府对其他种族社群也给予同样的支持。

如今世界多国转向内视和保护主义，抗拒多边合作，唐振辉强调，新加坡须维持开放，以及确保本地多元种族和文化有茁壮发展的空间，政府在这方面可发挥促进和推动作用。

华社向来不是完全划一或铁板一块，本地华族文化也发展出丰富多彩的形式。唐振辉说，指导华社联络组工作的一项重要考量是：新加坡华人的特质是什么？

“我们欣赏的歌曲，我们如何书写自己的历史，我们在文学作品、出版物、诗歌和剧场表演中如何表达自己，我们对传统艺术形式的诠释，这些种种综合起来，我认为都是呈现新加坡华族身份特质的各种形式。”

他指出，文社青部也在研究如何将本地华族文化的不同元素集合起来，更好地保存并发扬，以免流失。

籍贯广东的唐振辉自认华语不灵光，但他从未把这视为障碍，与华社联系时经常华语方言并用。但他坦言，几年前刚开始与华社密切联系时，因碰上冠病疫情，也曾面对一些压力。

他自2020年7月起担任文社青部长，同年10月，各道教庙宇举行九皇爷诞庆典，而政府当时须实施限制人数等防疫措施。身为新部长，又是天主教徒，一上任就严格推行防疫措施，他感受到自己受到一些质疑。但他持续积极同社群联系，说明防疫措施是为保护社区安全，也频频参与九皇爷诞仪式，最终克服难处，在华社巩固了人脉。

这些年与华社联系也大大激发唐振辉对华族文化的兴趣。如今，他对身为新加坡华人及自己的文化遗产，也有更深刻的体会。正因如此，他希望通过持续保存和推广本地华族文化，让更多国人深入了解和欣赏这些元素。

唐振辉指出，本地各方言群有各自的语言、饮食和习俗，是新加坡华族文化多元性的一个例子，若不继续支持会馆提升能力、推动文化传承，这份文化遗产可能会消失。

年轻人推广方言 显示他们愈想探索文化根源

对于近年一些年轻人推广方言的项目，唐振辉表示欣慰，认为这显示他们越来越想探索自己的文化根源。

目前各会馆吸引年轻人参加活动，成效参差不齐。唐振辉指出，政府会继续支持会馆开展能引起年轻人共鸣的多元活动，目前一些成功例子包括选美会、美食节，希望借此让年轻人更有动力去了解自己籍贯的语言和文化。