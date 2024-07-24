国庆庆典360度旋转舞台 表演者可与公众互动同庆

国庆庆典不只面向红色贵宾区，还可以360度与整个观众席互动同庆。为了达到“每个座位都是好座位”的目标，庆典创意团队今年首次改变灯光和音响塔装置，并增设旋转舞台，让坐在绿区的观众不至于整场演出都只看到表演者背影。

为国庆庆典施工，包括设立观众席和舞台，是迎接庆典的前奏。由于政府大厦前大草场的空间有限且缺乏基础设施，庆典场地几乎须从零开始搭建。

这对今年庆典的舞台布景设计师曾庆中（54岁）来说，既是挑战也是机遇。这名资深建筑师，曾四次为国家体育场和滨海湾浮动舞台举办的国庆庆典设计舞台布景。今年是他首次在政府大厦前大草场施展创意，一上任就给团队出了一个难题。

“往年的大草场都有六个灯光和音响塔，但我看中间的两个很碍眼，就想要拿掉。”

2024年国庆庆典舞台布景设计师曾庆中的一大目标，是通过布景把舞台视觉效果扩大，让观众无论在哪里都能欣赏表演。（郑一鸣摄）

他解释说，这么做是为了让舞台在视觉上更大更广阔，同时腾出位置让舞台更接近观众，尤其是绿区。

大草场的观众席分为四个彩色区域，面对舞台的红区多数保留给政要和贵宾，左右两边分别是黄区和蓝区，反面是绿区，座位按抽签决定。

缩小两灯光和音响塔 让舞台在视觉上更大更广

为了照顾绿区观众的欣赏体验，曾庆中和创意团队来回商讨，最后得以把两个约25米高的灯光和音响塔“缩小”至各五米的小音响塔，灯光则是分散在舞台多处。

音响设施虽缩小，但团队为了不影响全场观众的听觉效果，反复调整音响设置，即使坐在最后一排都还能清晰听到音乐。

曾庆中说：“我们今年致力于提升每一名观众的观赏体验，达到每个座位都是好座位的目标。”

此外，曾庆中根据表演环节，在舞台左边设计出一个可旋转的高平台，让表演者能360度和观众互动。

平台衔接至一个暗藏玄机的斜坡，会随着表演而出现绿植，寓意落地开花，呼应歌曲Anggerik Singapura（马来语，意为新加坡的胡姬花）的主题。

平台衔接至一个暗藏玄机的斜坡，会随着表演而“长”出绿植，寓意落地开花，呼应歌曲Anggerik Singapura的主题。（郑一鸣摄）

舞台的中央是一艘铁片制成的船身，以富有未来感的设计向19世纪漂洋过海到此的先辈们致敬。

舞台左边是专门为合唱团团员打造的楼梯平台，可容纳200多人。庆典音乐总监冯文甫说，他在作曲时以我国多元背景融为一体为灵感，因此采用交响乐编织出醇厚的音色，让合唱团的演唱更使现场气势恢弘。

选用较小众各族民谣与另类曲风 给观众带来新意

除了传统的西洋音乐元素，冯文甫今年特意选用较小众的各族民谣，加上流行摇滚乐等另类曲风，给观众带来新意。

新加坡每年庆祝生日，如何让今年的国庆庆典有所不同，让曾庆中和冯文甫与团队花了不少心思。曾庆中透露，他原本提议在舞台建一个模拟小溪的水池，也在观众席周围设59个小平台，各容纳一名表演者。

“改变或得循序渐进，今年能缩小中间的两个灯光和音响塔，已经是一大成就，相信来年的舞台会越来越新颖。”

新报业媒体是2024年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。