走廊摆脚车晾衣服 阿叔违庭令罚千元

67岁退休阿叔门前摆放冥纸桶等物品，惹得邻居不满，双方到邻里纠纷仲裁庭调解，但阿叔收到庭令两年都不加理会，照样在走廊上晾衣服、摆放脚踏车，因而触法，星期三（7月24日）早上被判罚款1000元。

被告郭方远面对一项控状，指他违反邻里纠纷仲裁庭发出的庭令。

庭上透露，被告住在武吉班让信佳路第626座组屋，与同层邻居长期发生纠纷。

据《新明日报》早前报道，被告是一名退休的德士司机。他有在走廊摆放脚踏车、盆栽和冥纸焚烧炉的习惯。2018年底，一对中年夫妇搬来之后，开始对被告的做法表示不满。

这户邻居一年来向市镇会投诉被告不下10次，2019年7月和12月两次入禀邻里纠纷仲裁庭指控他。

根据控状，被告2019年8月收到仲裁庭发出的庭令，要他在指定的地方烧冥纸，脚踏车也不得摆放在走廊上。

不过，被告在2021年11月至2022年2月之间违反庭令，在走廊上摆放脚踏车以及晾衣服。

控方表示，被告违反庭令，因此触法，但看在他的邻居并没蒙受损失，因此建议法官判他罚款1000元至2000元。

根据控状，违反庭令者可被判罚款最高5000元或坐牢不超过三个月或两者兼施。

完整报道，请翻阅2024年7月24日的《新明日报》。