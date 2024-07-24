工教院与游船公司合作 为学生提供更多就业和实习机会

工艺教育学院延续与本地游船公司的合作，为更多学生提供在豪华帆船就业和实习的机会。学生除了累积工作经验，也可参加在职培训和新技能资格课程，获得职业认证。

游船公司高桅帆船历险记（Tall Ship Adventures）和工艺教育学院星期三（7月24日）第四次签署谅解备忘录，开启为期三年的合作。

在最新一轮的合作中，就读乘客服务系的工教院学生将有机会到豪华高桅帆船“皇家信天翁”（Royal Albatross）从事餐饮服务、乘客管理等工作。

高桅帆船历险记助理首席执行官黄伟伦（33岁）受访时说，游艇业、旅游业和高端餐饮业的深度融合，为学生们提供独特的工作环境。

“海上餐饮服务比陆地上的更有挑战，学生不仅要掌握乘客服务和人际沟通技能，还需要了解游艇运作的知识，因此收获也更多。”

提供奖学金让学生参加培训 获取资格认证

合作计划总价值约为25万元，预计可为60名工教院学生，提供每人4000元的“高桅帆船”奖学金（Tall Ship Scholarship）。奖学金得主会参与为期16天的培训课程，获得皇家信天翁乘客服务认证，以及新技能资格（WSQ）的食品安全认证。

奖学金开放给就读高级国家工教局证书课程（Higher Nitec）乘客服务系的学生申请，每年有约20个名额。

工教院毕业生冯慧俐（24岁）在完成了20周的实习后，今年5月正式加入高桅帆船历险记，并且已成为皇家信天翁的预订部门主管。

她说：“很多年轻人不太喜欢餐饮业，但我非常享受与不同顾客的互动。我从顾客的反馈中获得满足感，只要他们开心，我也会感到开心。”

签署仪式在皇家信天翁上举行，教育部兼财政部高级政务次长黄伟中参与仪式。他致辞时说，行业实习计划促进企业和学生的相互了解。企业可以了解未来员工的目标和需求，通过学生视角探索新的可能，学生也有机会深入了解企业的​​精神和发展愿景。

现场也为高桅帆船历险记的新设施进行揭幕，包括位于圣淘沙名胜世界的活动场地“望海亭”（Pavilion by the Sea）和信天翁快艇（Southern Albatross）。这些新设施已加入合作计划，将为工教院毕业生制造更多就业和实习机会。